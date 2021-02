Charlie Mungers Depot: So investiert Warren Buffetts-Vize im vierten Quartal 2020

• Depot unangetastet gelassen• Munger bleibt Bankaktien treu

Seit über 50 Jahren arbeiten Starinvestor Warren Buffett und Charlie Munger mittlerweile zusammen. Als Berkshire Hathaway-Vize hilft Munger seinem langjährigen Freund auch mit 97 Jahren noch, die Geschicke der Investmentholding zu lenken. Da das Vermögen seiner Daily Journal Corp. mehr als 100 Millionen US-Dollar zählt, ist auch er gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC mit dem 13F-Formular verpflichtet, seine Investitionen offenzulegen. Sein Portfolio umfasst dabei lediglich vier verschiedene Werte, die Munger seit dem zweiten Quartal 2020 auch nicht verändert hat.

Platz 4

Den kleinsten Anteil des Depots macht mit einem Prozentsatz von nur 0,49 Prozent der südkoreanische Stahlerzeuger POSCO aus. Hier hält der Berkshire Hathaway-Vize 9'745 Aktien, die zum Berichtszeitpunkt einem Wert von 607'000 US-Dollar entsprachen. Hier hat der Investor ein glückliches Händchen bewiesen: Der Wert der Anteilsscheine hat sich im Vergleich zum dritten Quartal um 48 Prozent gesteigert.

Platz 3

Die Bronzemedaille in Mungers Portfolio macht das US-Finanzunternehmen U.S. Bancorp aus. Dieses kommt auf einen Anteil am Gesamtportfolio von 5,22 Prozent mit 140'000 gehaltenen Papieren. Der Wert der Investition beläuft sich auf 6,5 Millionen US-Dollar.

Platz 2

Wider Erwarten hat Charlie Munger sich entschieden, seine 1'591'800 Wells Fargo-Anteilsscheine auch im vierten Quartal nicht zu verkaufen. Überraschend deshalb, weil sein Geschäftspartner Buffett selbst seine Position an der US-Bank im vierten Quartal 2020 um satte 58,84 Prozent reduzierte. In Mungers Depot machen die Papiere jedoch weiterhin 38,47 Prozent seines Portfolios aus und sind 37,42 Millionen US-Dollar wert. Das sind allerdings gut 28 Prozent weniger als noch in Q3.

Platz 1

Weiterhin unangefochten auf dem ersten Platz bleibt auch im vierten Quartal die Bank of America in Mungers Depot. Mit 69,71 Millionen US-Dollar und 2'300'000 Anteilsscheinen macht die US-Bank über die Hälfte (55,82 Prozent) an dem Portfolio des Starinvestors aus. Der Wert der Beteiligung hat seit dem Vorquartal satte 25 Prozent hinzugewonnen. Warren Buffett hat seinen Anteil an der Bank of America im vierten Quartal auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal belassen. Hier hält sie sich weiterhin auf dem zweiten Platz.

Redaktion finanzen.ch