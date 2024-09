C3.ai-Aktie zweistellig im Minus: C3.ai trotz Umsatzanstieg weiter tief in den roten Zahlen

• C3.ai verzeichnet schwächere Abonnement-Einnahmen als erwartet• Umsatzwachstum kann über Millionenverluste nicht hinwegtrösten• Aktionäre reagieren entsetzt - C3.ai-Aktie verliert zweistellig

Zuletzt kamen am Markt vermehrt Zweifel auf, ob die vermeintlichen KI-Gewinner-Aktien zu weit nach oben gelaufen seien und ob die extrem hohen Anlegererwartungen von den Unternehmen mittlerweile überhaupt noch erfüllt werden könnten. So verloren die NVIDIA-Papiere trotz eigentlich stärker als erwartet ausgefallener Q2-Ergebnisse im Nachgang an die Zahlenvorlage erheblich an Wert. Die jüngsten Quartalszahlen von C3.ai, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht worden sind, scheinen Wasser auf die Mühlen der Skeptiker zu sein.

Enttäuschung: C3.ai verfehlt Erwartungen bei Abonnement-Einnahmen

Das in Redwood City ansässige Softwareunternehmen musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Rückschlag hinnehmen. Die Abonnement-Einnahmen lagen bei 73,5 Millionen US-Dollar und damit deutlich unter den Analystenerwartungen von 79,2 Millionen US-Dollar, wie FactSet berichtet. Für ein Unternehmen, das auf wiederkehrende Einnahmen setzt, stellt dies eine ernsthafte Herausforderung dar.

Gesamtumsatz wächst dennoch solide

Trotz des Rückstands bei den Abonnement-Einnahmen konnte C3.ai beim Gesamtumsatz ein solides Wachstum von 21 Prozent verzeichnen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 87,213 Millionen US-Dollar und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 72,590 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal, in dem das Umsatzwachstum noch bei 20 Prozent lag, zeigt sich sogar eine leicht gesteigerte Wachstumsdynamik.

C3.ai immer noch tief in den roten Zahlen

Doch die eigentlichen Bedenken konzentrieren sich auf das negative operative Ergebnis von minus 72,586 Millionen US-Dollar. Zwar konnte C3.ai im Vergleich zum Vorjahr (minus 82,307 Millionen US-Dollar) den Verlust leicht reduzieren. Besonders belastend für die kommenden Aussichten von C3.ai ist jedoch, dass die operative Marge erneut eine rückläufige Tendenz aufwies. Der Nettoverlust lag im gleichen Zeitraum dann auch bei 62,827 Millionen US-Dollar (Vorjahr: minus 64,358 Millionen US-Dollar) - die Eindämmung der Verluste fiel folglich speziell beim Nettoergebnis nur gering aus, was auf eine geringere Gewinnmarge schliessen lässt.

Hoffnungsschimmer durch positiven Cash-Flow

Ein positives Signal kommt von den Cash-Flow-Zahlen. Der Free-Cash-Flow stieg auf 7,118 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Sprung im Vergleich zum Vorjahreswert von minus 8,902 Millionen US-Dollar. Auch der operative Cash-Flow konnte zulegen und erreichte 8,042 Millionen US-Dollar. Allerdings nimmt der Bestand an Barmitteln ab: Zum Quartalsende verfügte C3.ai noch über 133,820 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, nach 167,146 Millionen im Vorquartal. Trotz dieser gemischten Ergebnisse bleibt das Unternehmen in der Lage, seine eigenen Prognosen zu erfüllen - eine kleine, aber wichtige Bestätigung in einem sich schnell verändernden Marktumfeld.

So reagiert die C3.ai-Aktie

Die Aktionäre des US-Unternehmens zeigten sich von den weiterhin tiefroten Zahlen sowie den schwächelnden Abonnement-Einnahmen verstimmt. Sie schicken die C3.ai-Aktie am Donnerstag im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um satte 16,21 Prozent nach unten auf 19,28 US-Dollar. Die im Juni aufgenommene Talfahrt der Aktie setzt sich damit fort. Das Rekordniveau von mehr als 160 US-Dollar, das die C3.ai-Papiere unmittelbar nach ihrem Börsengang im Dezember 2020 markierten, rückt in immer weitere Ferne. Auch die 2024er-Börsenperformance ist miserabel: Seit Anfang Januar dieses Jahres häuften sich starke Verluste von etwa einem Viertel an. Trotz der expliziten KI-Ausrichtung gehört C3.ai somit weiterhin keineswegs zu den Anlegerlieblingen im eigentlich boomenden KI-Aktiensektor.

