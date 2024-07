BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Montagnachmittag

Die BYD-Aktie notierte um 04:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,25 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,07 USD nach. Bei 31,59 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35'068 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,06 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Abschläge von 30,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,10 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,31 CNY ausgeschüttet werden. Am 29.04.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 123.42 Mrd. CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118.32 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BYD am 29.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.09.2025.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,22 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch