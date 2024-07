Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag im Minusbereich

Die Bossard-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 224,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'307 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 224,00 CHF. Bei 226,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'140 Bossard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2024 bei 230,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 22,94 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,15 CHF je Bossard-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bossard am 21.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bossard-Anleger Experten zufolge am 20.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2024 10,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

