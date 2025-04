Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 174,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'616 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 172,00 CHF ein. Bei 174,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 6'920 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,22 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bossard-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 10,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

SPI-Wert Bossard-Aktie: Bossard-Dividende niedriger

Bossard-Aktie dreht dennoch ins Minus: Bossard dank Akquisitionen mit Umsatzwachstum

Bossard-Aktie in Rot: Bossard streicht Dividende nach Gewinnrückgang zusammen