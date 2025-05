Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit Abschlägen

Die Bossard-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 192,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 191,80 CHF. Bei 193,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 331 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,50 CHF) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 19,83 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,36 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,88 CHF je Aktie belaufen.

