Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2024: Dann hat die SIX handelsfrei

• SIX Swiss Exchange Aktienhandel : Wochentags 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet• 2024: Zwölf handelsfreie Tage• Zürcher Börse: Globales Finanzzentrum seit 1850

Im Rahmen ihrer üblichen Geschäftszeiten, die von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ reichen, ist die SIX ein zentraler Handelsplatz für verschiedenste Finanzprodukte. Wie jedes Jahr gibt es allerdings auch im Jahr 2024 Tage, an denen die Handelstätigkeit an der Börse ruht.

Börsenfeiertage 2024 an der SIX

Obwohl die SIX Swiss Exchange regulär an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist, gibt es im Kalenderjahr 2024 auch Tage, an denen kein Handel stattfindet. Diese handelsfreien Tage sind in der Regel gesetzliche Feiertage oder spezielle Anlässe.

Im Jahr 2024 bleibt die SIX Swiss Exchange an den folgenden Tagen geschlossen: Nicht nur am ersten Tag im Jahr hat die SIX handelsfrei, sondern auch am Berchtholdstag am 2. Januar, der auf einen Dienstag fällt. Anschliessend sind sowohl der Karfreitag am 29. März als auch der Ostermontag am 1. April handelsfreie Tage. Der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt 2024 auf einen Mittwoch, auch hier bleibt die Börse geschlossen. Christi Himmelfahrt wird am Donnerstag, dem 9. Mai, gefeiert, während der Pfingstmontag auf den 20. Mai fällt. An beiden Tagen ruht der Börsenhandel in Zürich. Handelsfrei ist auch der Bundesfeiertag am Donnerstag, dem 1. August. Schliesslich sind die Weihnachtsfeiertage vom 24. (Dienstag) bis zum 26. Dezember (Donnerstag) ebenfalls handelsfrei. Auch am letzten Dienstag des Jahres, dem 31. Dezember, findet kein Handel statt.

Die Geschichte der Züricher Börse

Die Anfänge des Börsenhandels in der Schweiz reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Mit der Gründung der "Société des agents de change réunis" wurde 1850 in Genf die erste Börse ins Leben gerufen. Nur fünf Jahre später folgte Zürich diesem Beispiel und errichtete ebenfalls einen Börsenplatz. Im Laufe der Jahre wurden weitere Börsen in der gesamten Schweiz etabliert. Das aktuelle Börsengebäude in Zürich, welches heute als Heimat der SIX Swiss Exchange dient, wurde zwischen 1987 und 1991 erbaut.

Die Rolle der Zürcher Börse

Die Börse in Zürich, auch bekannt als SIX Swiss Exchange, hat sich über die Jahre hinweg als wichtiger Akteur auf der globalen Finanzbühne etabliert. Ihre Bedeutung beschränkt sich nicht nur auf den Schweizer Markt, sondern sie zieht Investoren aus aller Welt an. Die SIX bietet ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, darunter der Handel mit Aktien, Anleihen, Derivaten und weiteren Finanzinstrumenten. Durch ihre hohe Liquidität, ihre robuste regulatorische Infrastruktur und ihr Engagement in Innovation und Technologie, hat sie sich einen festen Platz in der globalen Finanzwelt gesichert.

Redaktion finanzen.ch