Börse New York in Rot: Dow Jones verliert zum Handelsende

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.70 Prozent leichter bei 42’215.80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 16.618 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.506 Prozent schwächer bei 42’300.13 Punkten, nach 42’515.09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42’530.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 42’132.65 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 42’654.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2025, wurde der Dow Jones auf 41’841.63 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.06.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38’778.10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0.416 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1.93 Prozent auf 148.85 USD), Visa (+ 0.66 Prozent auf 357.84 USD), IBM (+ 0.43 Prozent auf 283.05 USD), UnitedHealth (+ 0.39 Prozent auf 308.87 USD) und Home Depot (+ 0.28 Prozent auf 305.80 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Merck (-3.31 Prozent auf 78.28 USD), Nike (-3.07 Prozent auf 60.00 USD), 3M (-1.97 Prozent auf 142.21 USD), Amgen (-1.86 Prozent auf 290.05 USD) und Johnson Johnson (-1.83 Prozent auf 152.38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36’330’184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.079 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.08 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

