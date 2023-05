SMI dürfte freundlich starten -- DAX könnte schwächer eröffnen -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am Dienstag könnten sich Anleger freuen.

Der SMI könnte stärker in den Handel starten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Leitindex.

Fest bis sehr fest - Konjunkturoptimismus drängte die Sorgen um die Schuldenobergrenze vorerst in den Hintergrund, zumal es Berichte gab, die auf Fortschritte in den Gesprächen hindeuteten. Der PCE-Deflator, das von der Fed bevorzugte Inflationsmass, fiel etwas höher aus als erwartet und befeuerte so die Fantasie auf mehr Zinserhöhungen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt könnten sich Anleger am Dienstag zurückhalten.

Der DAX könnte den Handel schwächer eröffnen.

Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstagmorgen zunächst zurückhalten. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag anfangs bis auf 16 079 Punkte getrieben, dann fehlten jedoch in einem dünnen Handel Anschlusskäufe, der Dax schloss leicht im Minus. Anleger wendeten sich nun wieder eher den klassischen Börsenthemen Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten zu, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

In den USA blieben die Börsen am Montag aufgrund des Memorial Days geschlossen. Am Freitag ging es an der Wall Street aufwärts.

Der Dow Jones Index verbuchte bereits zum Ertönen der Startglocke leichte Gewinne und legte dann weiter zu. Er ging 1,00 Prozent höher bei 33'093,27 Punkten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete fester, baute im Anschluss seine Zuschläge ebenfalls aus und schloss mit einem Plus von 2,19 Prozent auf 12'975,69 Einheiten.

Das Top-Thema an der Wall Street blieb nach wie vor der Streit um die Schuldenobergrenze. Zuletzt herrschte die Sorge, dass die US-Demokraten und -Republikaner sich nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen würden. Dann berichtete die New York Times aber, dass eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten bevorstünde. Finanzministerin Jane Yellen warnte bereits davor, dass am 1. Juni der Zahlungsausfall drohe, andere Prognosen geben der Regierung noch bis Mitte Juni Zeit. "Ich denke, dass wir alle Mitte Juni aufatmen können, auch wenn das Marktumfeld bis dahin wahrscheinlich zunehmend volatil sein wird", kommentierte Kristina Hooper, Chief Global Market Strategin bei Invesco, laut Dow Jones Newswires. "Sobald sich dieses Drama gelegt hat, werden sich alle Augen wieder auf die Zentralbanken richten".

Vorbörslich wurde bereits der PCE-Deflator bekanntgegeben, das von der Fed bevorzugte Inflationsmass. Der Index lag etwas über den Erwartungen. Marktteilnehmer befürchten, dass die Daten die Fed dazu bewegen könnte, weitere Zinserhöhungen umzusetzen.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen agieren zum Wochenstart uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt zeitweise 0,23 Prozent auf 31'304,79 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,61 Prozent auf 3'201,73 Punkte nach unten. Der Hang Seng verliert währenddessen 0,49 Prozent auf 18'460,22 Einheiten (8.14 Uhr MEZ).

An den Börsen in Asien ist die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit am Dienstag schon wieder verflogen. Stattdessen rücken die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA in den Blick, nachdem Peking ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder abgelehnt hat.

Eigentlich hätten der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein chinesischer Gegenpart Li Shangfu am kommenden Wochenende in Singapur zusammenkommen sollen, wo die jährliche Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue stattfindet. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington warf den USA in einer Stellungnahme vor, China mit allen möglichen Mitteln zu unterdrücken und fortwährend Sanktionen gegen Vertreter Chinas sowie chinesische Institutionen und Unternehmen zu verhängen.

