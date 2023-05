Grundsätzliche Einigung im US-Schuldenstreit: SMI: Feiertagsbedingt kein Handel -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am Montag wird an den heimischen Börsen feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Freitag zeigte sich der Schweizer Aktienmarkt freundlich.

Der SMI präsentierte sich nach einem kurzen Ausflug an die Nulllinie letztlich höher. Er verabschiedete sich mit einem Zuschlag von 0,96 Prozent bei 11'434,24 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich ebenfalls in der Gewinnzone. So verliess der SLI das Geschäft 1,06 Prozent stärker bei 1'779,27 Zählern, während der SPI 1,06 Prozent auf 15'066,43 Indexpunkte gewann.

Fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt in das lange Pfingstwochenende verabschiedet. Am Pfingstmontag findet in der Schweiz kein Börsenhandel statt. Positive Impulse kamen von der Wall Street, die einerseits von ermutigenden Konjunkturdaten profitierte und andererseits von der Hoffnung auf eine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA gestützt wurde. Berichten zufolge sind in den Verhandlungen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy, Fortschritte erzielt worden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt begab sich vor dem Wochenende auf eine Berg- und Talfahrt.

Der DAX eröffnete mit einem Plus, fiel anschliessend auf rotes Terrain, drehte dann allerdings wieder in den grünen Bereich und schloss letztendlich 1,20 Prozent höher bei 15'983,97 Punkten.

Am Freitag vor dem Pfingstwochenende hatte der DAX wieder zugelegt. Bis dahin hatte er am letzten Handelstag der Woche mehrmals die Vorzeichen gewechselt. Hauptthema blieb der Streit über eine dringend notwendige Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. Zwar gab es hier zuletzt vorsichtige Signale für eine mögliche Lösung, die Anleger blieben aber vorsichtig.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Freitag aufwärts.

Der Dow Jones Index verbuchte bereits zum Ertönen der Startglocke leichte Gewinne in Höhe und legte dann weiter zu. Er ging 1,00 Prozent höher bei 33'093,27 Punkten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete fester, baute im Anschluss er seine Zuschläge ebenfalls aus und schloss mit einem Plus von 2,19 Prozent auf 12'975,69 Einheiten.

Das Top-Thema an der Wall Street blieb nach wie vor der Streit um die Schuldenobergrenze. Zuletzt herrschte die Sorge, dass die US-Demokraten und -Republikaner sich nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen würden. dann berichtete die New York Times aber, dass eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten bevorstünde. Finanzministerin Jane Yellen warnte bereits davor, dass am 1. Juni der Zahlungsausfall drohe, andere Prognosen geben der Regierung noch bis Mitte Juni Zeit. "Ich denke, dass wir alle Mitte Juni aufatmen können, auch wenn das Marktumfeld bis dahin wahrscheinlich zunehmend volatil sein wird", kommentierte Kristina Hooper, Chief Global Market Strategin bei Invesco, laut Dow Jones Newswires. "Sobald sich dieses Drama gelegt hat, werden sich alle Augen wieder auf die Zentralbanken richten".

Vorbörslich wurde bereits der PCE-Deflator bekanntgegeben, das von der Fed bevorzugte Inflationsmass. Der Index lag etwas über den Erwartungen. Marktteilnehmer befürchten, dass die Daten die Fed dazu bewegen könnte, weitere Zinserhöhungen umzusetzen.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen agieren zum Wochenstart vorsichtig freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt derzeit (07:00 Uhr MESZ) 0,96 Prozent auf 31'213,28 Zähler hinzu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent auf 3'217,34 Punkte nach oben. Der Hang Seng verliert aktuell 0,26 Prozent auf 18'697,24 Einheiten, nachdem am Freitag feiertagsbedingt in Hongkong nicht gehandelt wurde.

Nach der grundsätzlichen Einigung im US-Schuldenstreit geht es an den asiatischen Börsen am Montag überwiegend nach oben. Von Euphorie findet sich aber keine Spur, in Hongkong fallen die Kurse sogar. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatten sich grundsätzlich auf einen Gesetzentwurf zur Abwendung eines Zahlungsausfalls verständigt. Allerdings muss die Einigung noch durch beide Kammern des Kongresses.

Und hier regt sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten der Republikaner. "In den kommenden Tagen und Wochen besteht noch erheblicher Spielraum für Marktschwankungen, da das Abkommen bereits am Mittwoch zur Abstimmung gestellt werden könnte und im Kongress auf Widerstand stossen wird", mahnt MUFG-Devisenanalyst Michael Wan. Die zum Teil eher verhaltene Marktreaktion wird auch damit erklärt, dass eine Einigung in letzter Sekunde erwartet worden war.

