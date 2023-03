SMI vorbörslich fester -- DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte stärker starten.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legten am Dienstag letztlich um 0,32 Prozent auf 14'162,48 Zähler respektive um 0,38 Prozent auf 1'706,45 Einheiten zu.

Generell führe das Ausbleiben weiterer Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor dazu, dass die Märkte im Vergleich zu den letzten Wochen relativ ruhig blieben, kommentiert ein Händler. Gleichzeitig rücken Themen wie Inflation und Zinsen wieder stärker ins Bild der Anleger. In den USA etwa stieg die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe wieder über die 4-Prozent-Marke. Uneins sind Investoren derzeit mit Blick auf den nächsten Zinsentscheid des Fed im Mai. Entsprechend wichtig dürften im Wochenverlauf die US-Inflationsdaten sein.

Wobei es hierzulande zum grossen Stühlerücken in den Chefetagen kommt. Im Rampenlicht steht erneut die UBS. Die Grossbank setzt bei der bevorstehenden Herkulesaufgabe der CS-Übernahme auf Kontinuität und holt sich den ehemaligen CEO Sergio Ermotti zurück an die Spitze. Die Rückkehr Ermottis zur UBS hat auch Folgen für den Rückversicherer Swiss Re, der sich in den nächsten Wochen auf die Suche nach einem neuen Verwaltungsratspräsidenten machen muss.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch mit Gewinnen erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich im Plus.

Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die zuletzt wieder etwas nachliessen.

Nach dem freundlichen Wochenauftakt war der Erholung am Vortag zunächst die Luft ausgegangen. Der DAX hatte sich mit einem kleinen Plus aus dem Handel verabschiedet. Nun aber könnte der Leitindex wieder der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie bei 15'234 Punkten näher kommen.

"Angesichts der Turbulenzen der vorigen Woche, in denen der Anstieg der Anleiherenditen auch die US-Märkte unter Druck gesetzt hatte, scheint es immer noch viel Vorsicht zu geben, die Aktienkurse nach oben zu treiben", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Michael Hewson. Auch der Handel an der Wall Street war tags zuvor von Unsicherheit geprägt gewesen und mit leichten Verlusten zu Ende gegangen.

Die vorbörslich veröffentlichten Daten zum Verbrauchervertrauen geben zumindest etwas Grund zum Optimismus: In Deutschland verbesserte sich das Konsumklima dank positiver Einkommenserwartungen zuletzt weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau. Damit ist der vom GfK-Marktforschungsinstitut ermittelte Index mittlerweile den sechsten Monat in Folge gestiegen und hat sich weiter vom drastischen Einbruch im vergangenen Jahr erholt.

WALL STREET

An den US-Börsen drehte die Stimmung am Dienstag .

Der Dow Jones notierte am Dienstag zum Handelsstart kaum verändert und verblieb zunächst auch anschliessend in der Nähe der Nulllinie. Anschliessend dreht er in die Verlustzone ab, wo er den Handelstag auch 0,12 Prozent tiefer bei 32'394,25 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite startete im Minus in die Sitzung und fiel im Anschluss weiter zurück. Letztendlich häufte sich ein Minus von 0,45 Prozent auf 11'716,08 Zähler an.

Die Entspannung im Banken-Sektor setzte sich nach den jüngsten Negativnachrichten fort. "Da sich die Ansteckungsgefahr vorerst in Grenzen hält, sind die Hoffnungen, dass sich das Debakel weniger stark auf das globale Wachstum auswirken wird, etwas gestiegen. Berichte, wonach sich der Einlagenabfluss von kleineren Banken zu grösseren Banken in den USA verlangsamt hat, scheinen die Stimmung ebenfalls zu verbessern", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA hat nach Einschätzung von Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen - aber nur von 25 auf 35 Prozent. "Diese Zahl bleibt noch deutlich unter dem Konsens von 60 Prozent", schrieb Hatzius in einem Kommentar.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentieren sich am Mittwoch mehrheitlich stärker.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 07:00 MESZ um 0,71 Prozent auf 27'715,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen 0,04 Prozent leichter bei 3'243,94 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,91 Prozent auf 20'162,65 Zähler zu.

Zwar schwelen die Sorgen um den Bankensektor weiter, doch zuletzt finden sich auch wieder Aktienkäufer. Dass eine regionale Bank in den USA grosse Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, die die Unruhen im Bankensektor ausgelöst hatte, trägt etwas zur Beruhigung der Gemüter bei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires