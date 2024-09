SMI zurückhaltend -- DAX mit weiterem Rekordstand -- Shanghai Composite und Hang Seng gehen stark ins Wochenende

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse halten sich am Freitag zunächst zurück.

Der SMI tendierte zur Eröffnung 0,07 Prozent höher auf 12'218,48 Punkten und hält sich weiter nahe der Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls wenig verändert, nachdem sie 0,08 Prozent fester bei 16'289,61 Zählern bzw. 0,03 Prozent höher bei 1'998,75 Einheiten gestartet waren.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Freitagvormittag kaum verändert. Dabei konnte der Leitindex anfängliche Einbussen im Verkauf wieder wettmachen und leicht zulegen. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen hintereinander sei es nicht erstaunlich, dass es vor dem Wochenende zu einer Konsolidierung komme, meint ein Börsianer. Zudem fehlten am Tag nach der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank die Impulse für weitere Gewinne. Zwar sei mit der Zinssenkung der SNB der Boden für weitere Kursgewinne gelegt, meint ein Händler.

Doch bis zum Beginn der Q3-Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen. Bis dahin dürften die Marktteilnehmer den Fokus vermehrt auf Konjunkturzahlen richten. Am Nachmittag könnte daher mit den US-Daten frischer Wind in die Märkte kommen. Unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, veröffentlicht. Bis dahin dürften sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten. Inflationsdaten aus der Schweiz und der Eurozone werden zu Beginn der nächsten Woche erwartet. Derweil hat sich die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich abgekühlt.

DEUTSCHLAND

In Deutschland setzt sich die Rekordjagd am Freitag fort.

Der DAX eröffnete am letzten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 19'257,68 Punkten und konnte damit direkt ein neues Allzeithoch erklimmen. Im Verlauf bleibt er stark.

Der DAX schwingt sich am Freitag in weitere Höhen auf. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag den besten Handelstag in diesem Jahr verzeichnet hatte, fiel der Auftakt zum Wochenschluss etwas verhaltener aus. Mit seiner Bestmarke näherte sich der Leitindex aber nochmals um einige Punkte der Marke von 19'300 Zählern.

In den vergangenen Tagen kamen die Treiber aus China mit einer Vielzahl von Massnahmen, um die dortige Wirtschaft zu stützen. "Die Stimmung ist unumstritten bullish", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Chinesische Aktien hätten nach den Konjunkturimpulsen ihre beste Woche der Dekade erlebt. Und der Welleneffekt trage die globalen Märkte gleich mit, sagte Innes mit Verweis auch auf Rekorde des S&P 500 und des internationalen MSCI World Index.

Experte Innes hält es aber für möglich, dass es an den Aktienmärkten zeitnah zu Gewinnmitnahmen kommt, während das Quartalsende näher rückt und die China-Börsen im Oktober wegen der "Goldenen Woche" vor einer längeren Pause stehen.

Die freundliche Stimmung in China strahlte am Freitag auch positiv auf deutsche Unternehmen aus, denn für viele ist China der wichtigste Wachstumsmarkt. Aktien der Autobauer legten am Freitag weiter zu und stützten den DAX.

WALL STREET

Die US-Börsen gewannen am Donnerstag hinzu.

Der Dow Jones startete fester und hielt sich im Handelsverlauf auf grünem Terrain. Zur Schlussglocke wies der US-amerikanische Leitindex einen Aufschlag von 0,62 Prozent auf 42'175,11 Punkte aus.

Der NASDAQ Composite stieg zum Auftakt deutlicher, gab dann jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Er ging 0,60 Prozent stärker bei 18'190,29 Zählern in den Feierabend.

An den US-Börsen konnten sich die Anleger nach dem durchwachsenen Vortag am Donnerstag über Kursgewinne freuen. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte kaum Einfluss auf die Aktienkurse. Ein erfreulicher Umsatzausblick bescherte dem Halbleiterkonzern Micron am Donnerstag einen Kurssprung. Auch anderen Chipwerten gaben die Micron-Nachrichten etwas Auftrieb.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien befanden sich weiter im Rallymodus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann schlussendlich 2,32 Prozent auf 39'829,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen um 2,88 Prozent hoch auf 3'087,53 Zähler. In Hongkong kletterte der Hang Seng um 3,55 Prozent auf 20'632,30 Einheiten.

Weiter steil aufwärts ging es am Freitag an den Börsen in China. Während der japanische Aktienmarkt mit Hilfe des nachgebenden Yen freundlich tendierte, verbuchten Schanghai und Hongkong bereits zum dritten Mal in dieser Woche dank der jüngsten Stimuli Pekings kräftige Gewinne. Aufgrund der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger ist die japanische Währung aktuell nicht als "sicherer Hafen" gefragt. Dazu sind die Kernverbraucherpreise in Tokio im September wie erwartet um 2,0 Prozent gestiegen. Das liegt im Rahmen des Zielwerts der japanischen Notenbank und spricht nicht unbedingt für weitere Zinserhöhungen, wie von der Bank avisiert. Im Blick stand auch ein innenpolitisches Thema. Am Berichtstag wählte die Regierungspartei LDP einen Nachfolger für den zurückgetretenen Partei- und Regierungschef Kishida. Japanische Anleger griffen erneut zu Aktien aus dem Chipsektor. Nachdem zunächst die chinesische Zentralbank (PBoC) verschiedene Zinssenkungen und Unterstützungsmassnahmen für die strauchelnde heimische Wirtschaft angekündigt hatte, schloss sich am Donnerstag das Politbüro mit Zusagen von weiteren Hilfsmassnahmen an. Derweil hat die chinesische Zentralbank schon angekündigte Zinssenkungen am Berichtstag vollzogen.

Schwache Konjunkturdaten untermauerten am Freitag die Notwendigkeit dieser Massnahmen: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im August stark zurückgegangen, nachdem im Juli noch ein Anstieg verzeichnet worden war.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires