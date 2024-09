SNB-Entscheid im Fokus: SMI und DAX vor Aufschlägen -- Nikkei klar im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt dürfte es am Donnerstag weiter nach oben gehen.

Der SMI notiert vorbörslich auf positivem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI werden ebenfalls fester erwartet.

Positive Vorgaben kommen aus Asien, wo es speziell mit Aktien aus dem Technologiesektor mit wieder entflammter KI-Fantasie kräftig aufwärts geht. Auslöser sind nachbörslich am Mittwoch in den USA berichtete Zahlen von Micron. Der Halbleiterhersteller hat dank einer "robusten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz" besser als erwartet abgeschnitten und auch mit dem Ausblick positiv überrascht.

Fest erwartet wird am Berichtstag die bereits dritte Zinssenkung in der Schweiz. Zunehmend wird unterdessen ein weiterer grosser Zinsschritt nach unten durch die US-Notenbank im November eingepreist und mit Blick auf die EZB wird eine erneute Zinssenkung im Oktober immer wahrscheinlicher.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex nimmt die 19'000er Marke erneut ins Visier.

Der DAX tendiert vorbörslich höher.

Der DAX versucht sich am Donnerstag wohl noch einmal an der Marke von 19'000 Punkten. Zuletzt war der deutsche Leitindex am Dienstag bis auf 19'029 Punkte gestiegen und hatte sich damit dem Rekord von vor einer Woche bei 19'044 Punkten wieder genähert.

Insgesamt erscheinen die Anleger nach einem Plus von fast 13 Prozent im bisherigen Jahresverlauf unentschlossen. Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der Dax aber bislang stabil gehalten und historisch bessere Monate stehen bevor. Während sich die US-Indizes ebenfalls schwertun, würden in Asien weiter die Konjunkturimpulse Chinas gefeiert, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Und es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Massnahmen bisher nicht verschossen habe.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones begann den Handel noch marginal höher, rutschte im Anschluss aber in die Verlustzone und beendete das Geschäft letztendlich 0,70 Prozent tiefer bei 41'914,75 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete hingegen knapp im Minus und pendelte anschliessend um den Vortagesschlusskurs, bevor er mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent auf 18'082,21 Einheiten schloss.

Am Markt hielt sich weiter etwas die Sorge, dass die US-Wirtschaft trotz der Zinssenkungen der US-Notenbank eine holprige Landung hinlegen könnte. So hatten am Vortag veröffentlichte Daten eine Eintrübung der Stimmung unter den US-Verbrauchern gezeigt. Diese spielen für die US-Wirtschaft eine Schlüsselrolle, da rund 70 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Zudem halten sich Zweifel, ob die Inflation eingedämmt bleibt. Erkenntnisse darüber könnte am Freitag der PCE-Preisindex geben. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismass der US-Notenbank. Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed.

Konjunkturseitig war die Agenda zur Wochenmitte übersichtlich. Lediglich Daten zu den Neubauverkäufen für August wurden veröffentlicht. So belaufen sich diese auf 716'000 US-Dollar. Erwartet wurden 699'000 US-Dollar nach 751'000 US-Dollar im Vormonat.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien können am Donnerstag kräftig zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zieht derzeit um 2,56 Prozent an auf 38'839,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 2,01 Prozent zu auf 2'954,38 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 3,00 Prozent auf 19'702,40 Einheiten.

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag fast durchweg nach oben. Vor allem die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio und Hongkong verzeichnen kräftige Gewinne, nachdem der US-Chiphersteller Micron am späten Mittwoch überzeugende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Das Unternehmen berichtete von einer regen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen und stellte für das laufende Quartal einen höheren Gewinn in Aussicht, als Analysten bislang erwartet hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires