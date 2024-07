Vor US-Inflationsdaten: Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag tiefer.

Der SMI hat denn Donnerstagshandel mit einem Abschlag eröffnet und zeigte sich auch im weiteren Verlauf schwach. Zum Handelsende notierte er 0,80 Prozent tiefer bei 12'105,54 Zählern.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben nach, nachdem sie bereits mit einem Minus in die Sitzung gestartet waren. Letztendlich zeigten sie sich 0,80 Prozent leichter bei 16'083,77 Einheiten bzw. 0,50 Prozent schwächer bei 1'961,67 Punkten.

Die US-Vorgaben sind vor dem Wochenende uneinheitlich. Zwar kamen Techwerte in den USA am Donnerstag erneut unter die Räder, dennoch waren gewisse Stabilisierungsansätze erkennbar. Der Vormittagshandel dürfte am Freitag im Zeichen von zahlreichen Unternehmenszahlen aus Europa stehen. Am Nachmittag richtet sich der Fokus dann auf die US-Daten zu den Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juni und die darin enthaltenen Preiskomponenten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt blieben Anleger am Donnerstag in Deckung.

Der DAX verlor zu Handelsbeginn bereits klar und stand auch im weiteren Handelsverlauf überwiegend unter Druck. Zum Abend konnte er einen Teil seiner Verluste wettmachen und die Sitzung 0,48 Prozent tiefer bei 18'298,72 Punkten beenden.

Im DAX zeichnet sich am Freitag ein wenig veränderter Start ab. Auf Wochensicht steht der DAX noch im Plus. Er muss sich nun über der zuletzt viel beachteten 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend behaupten, die aktuell bei 18'285 Zählern verläuft.

Der Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war in dieser Woche aber auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorübergegangen. Techwerte standen in New York auch am Vortag noch unter Druck.

Daneben dreht die Berichtssaison vor dem Wochenende moch einmal auf - unter anderem mit Quartalszahlen von BASF und Mercedes-Benz.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones stand zum Handelsende 0,20 Prozent höher bei 39'935,07 Punkten. Er hatte knapp unter seinem Vortagesschluss eröffnet und konnte anschliessend klar anziehen.

Der NASDAQ Composite beendete den Donnerstagshandel hingegen mit einem deutlichen Verlust von 0,93 Prozent auf 17'181,72 Punkte. Er stand zum Start knapp höher und schwankte im Handelsverlauf zwischen klaren Gewinnen und Verlusten. Letztlich behielten bei den Tech-Werten jedoch die Verkäufer die Oberhand.

Nach einer bislang sehr schwachen Woche wagten die US-Börsen am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch, der allerdings nur teilweise gelang. Bereits am Mittwoch waren Befürchtungen aufgekommen, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die hohen Investitionen der Tech-Giganten in Künstliche Intelligenz auszahlen. Daraufhin war es zu einem Ausverkauf in der Branche gekommen. Nun trennten sich Anleger insbesondere von Papieren aus der Halbleiterbranche, nachdem aus Europa schlechte Nachrichten gekommen waren. Der Chip-Produzent STMicroelectronics und der Branchenausrüster BE Semiconductor Industries hatten ihre Unternehmensziele gesenkt.

Keine klaren Erkenntnisse über den Zustand der US-Konjunktur lieferten indes die vorbörslich veröffentlichten Daten. So knickte der Auftragseingang langlebiger Güter im Juni um 6,6 Prozent regelrecht ein, während Ökonomen ein leichtes Plus prognostiziert hatten. Dagegen stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal mit plus 2,8 Prozent stärker als die erwarteten plus 2,1 Prozent. Der von der US-Notenbank als Inflationsmass favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im zweiten Quartal um 2,6 Prozent nach einem Plus von 3,4 Prozent im Vorquartal. Die wöchentlichen Erstanträge trafen die Prognosen.

Damit gaben die Daten keinen weiteren Hinweis über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Eine Senkung der Zinsen im September ist aktuell vollständig eingepreist. Mehr Hinweise könnten die Inflationsdaten am Freitag bringen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können sich am Freitag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,17 Prozent auf 37'934 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,19 Prozent auf 2'881 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich gleichzeitig um 0,17 Prozent fester bei 17'034 Zählern.

Die zuletzt stark gebeutelten Technologie-Werte zeigen sich mit einer moderaten Erholung. Allerdings steuern die meisten Indizes auf Wochensicht auf ein kräftiges Minus zu. Leicht belastend wirken die erneut schwachen Vorgaben für den Technologie-Sektor aus den USA. Allerdings scheine sich das Tempo bei den Abgaben im Sektor zu verlangsamen, heisst es.

Einen positiven Impuls liefern die besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal. Demnach ist die US-Wirtschaft annualisiert um 2,8 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als die prognostizierten 2,1 Prozent. Positiv waren auch die Inflationssignale, was für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September spricht. Weitere Hinweise zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Investoren von dem Freitag anstehenden US-Inflationsdaten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires