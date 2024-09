Shanghai Composite und Hang Seng weiter stark

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt zeigte sich am Dienstag ein festerer Handel.

Der SMI legte zum Handelsstart bereits zu und notierte auch anschliessend auf grünem Terrain. Er verliess den Handel 0,7 Prozent im Plus bei 12’048,85 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls freundlich. Der SPI schloss 0,63 Prozent fester bei 16’035.28 Stellen, der SLI verabschiedete sich 0,71 Prozent stärker bei 1’964,27 Einheiten.

Am heimischen Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig Bewegung erwartet. Anleger dürften sich vor der Zinsentscheidung der SNB zurückhalten. Eine Zinssenkung der SNB am morgigen Donnerstag scheint ausgemacht, Experten sind sich nur nicht sicher, wie hoch der Schritt tatsächlich ausfallen wird.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag aufwärts.

Der DAX eröffnete mit einem Plus. Im Anschluss ging es weiter aufwärts, sodass er letztlich 0,8 Prozent stärker bei 18'996,63 Punkten aus dem Handel ging.

Der DAX schafft es weiterhin nicht nachhaltig über die Marke von 19'000 Punkten. Am Dienstag hatte er sich seinem Rekord vom vergangenen Donnerstag bei 19'044 Punkten mehrfach genähert, es fehlten aber dann die Anschlusskäufe. Auch mit der Ankündigung weitreichender Konjunkturmassnahmen durch Chinas Zentralbank gelang kein Befreiungsschlag. Ähnlich dürfte es nun auch zur Wochenmitte weitergehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones startete etwas höher in den Handel. Anschliessend pendelte er nur knapp oberhalb der Nulllinie. Zeitweise reichte der anfängliche Schwung jedoch für ein neues Rekordhoch. Zum Handelsschluss ging es noch 0,2 Prozent auf 42'208,22 Punkte aufwärts.

Der NASDAQ Composite legte anfänglich bereits zu. Nach einem Ausflug auf negatives Terrain, konnte das Börsenbarometer anschliessend jedoch wieder hinzugewinnen und verliess den Tag letztlich 0,56 Prozent stärker bei 18'074,52 Stellen.

Ungeachtet der aktuell trägen Marktverfassung verwiesen Börsianer auf anhaltende Hoffnungen der Anleger auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China. Für die Sitzung der US-Notenbank Fed im November halten sich laut dem "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME die Erwartungen einer Zinssenkung um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte derzeit fast die Waage - von einer Beibehaltung des aktuellen Niveaus geht praktisch niemand aus. Zudem kündigte Chinas Zentralbank wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmassnahmen an. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite zurückgehen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien legen am Mittwoch weiter zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigt sich gegen 6:55 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 38'022 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit einen Gewinn von 1,73 Prozent auf 2'913 Stellen aus. Auch in Hongkong kann der Hang Seng an seine starke Vortagesperformance anknüpfen: Er steigt gleichzeitig um 2,01 Prozent auf 19'383 Zähler.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien legen am Mittwoch weiter zu. Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China sorgen weiter für Rückenwind. Chinas Zentralbank hatte schon am Vortag wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Massnahmen angekündigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires