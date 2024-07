SMI und DAX tiefer -- Märkte in Asien schliesslich mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch tiefer.

Der SMI begann den Handelstag bei 12'179,23 Zählern im Minus und baut im weiteren Verlauf seine Verluste aus.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der negativen Tendenz des SMI.

Zur Wochenmitte erlebt die Schweizer Börse einen erneut zurückhaltenden Handelstag. Damit knüpft der SMI an seine schwache Vortagestendenz an.

Heute stehen vor allem die Banken im Fokus, legen doch Deutschen Bank, UniCredit, Banco Santander und BNP Paribas ihre Geschäftsberichte vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger am Mittwoch zurück.

Der DAX eröffnete quasi unverändert bei 18.394,30 Punkten und rutscht dann direkt deutlich in die Verlustzone.

Nach dem Plus der vergangenen beiden Tage notieren die europäischen Aktienmärkte zum Start am Mittwoch etwas leichter. In der Sommerpause an den Börsen sorgt die Berichtssaison zum zweiten Quartal für Abwechslung und teils heftige Schwankungen.

Nachdem zu Wochenbeginn mit dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf noch ein politisches Thema dominiert hatte, konzentrierte sich der Markt nun auf die wieder Fahrt aufnehmenden Berichtssaison.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger am Dienstag zurück.

Der Dow Jones ging 0,14 Prozent tiefer bei 40'357,76 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite schloss daneben 0,06 Prozent schwächer bei 17'997,35 Zählern.

Nachdem zu Wochenbeginn mit dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf noch ein politisches Thema dominiert hatte, konzentrierte sich der Markt am Dienstag auf die wieder Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Hier sorgten Zahlen für teils kräftige Ausschläge bei Einzelwerten. Besonders die nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen von Tesla,Alphabet und Texas Instruments dürften für Bewegung sorgen.

Als Kandidatin der Demokraten für die Präsidentschaftswahl am 5. November scheint sich immer stärker Vizepräsidentin Kamala Harris herauszukristallisieren. Allerdings liegt der republikanische Kandidat Donald Trump in den Umfragen weiter klar vorn. Hier werde der Markt die Entwicklungen genau beobachten, heisst es.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Berichtstag erneut übersichtlich. Das Highlight der Woche dürften die PCE-Daten am Freitag sein. Sollten diese darauf hindeuteten, dass sich die Fed ihrem Inflationsziel von 2 Prozent nähere, könnte dies den Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September weitere Nahrung liefern, so ein Beobachter.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch mehrheitlich auf rotem Terrain.

Der Leitindex Nikkei 225 schloss letztlich 1,11 Prozent leichter bei 39.15485 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handel schliesslich 0,46 Prozent im Minus bei 2.901,95 Indexpunkten. Auch schwächer präsentierte sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng schlussendlich 0,91 Prozent bei 17.311,05 Einheiten verlor.

Am Mittwoch zeigten sich die Börsen in Ostasien mit Abgaben - überwiegend belastet vom Technologiesektor. In Taiwan wurde wegen eines Wirbelsturms nicht gehandelt, auch auf den Philippinen waren die Märkte daher geschlossen. Neben dem Dauerbelastungsfaktor China verwiesen Händler auch auf die Geschäftsausweise grosser US-Technologiekonzerne nach US-Börsenschluss, die die Erwartungen zum Teil nicht erfüllen konnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires