SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt werden Anleger am Montag optimistisch erwartet.

Der SMI präsentiert sich vor dem Ertönen der Startglocke mit Gewinnen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Leitindex und zeigen sich ebenfalls etwas fester.

Positive Vorgaben aus den USA und aus China sollten zum Wochenauftakt auch dem heimischen Aktienmarkt helfen. Die Ängste bezüglich einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus bleiben jedoch trotzdem im Hinterkopf der Anleger. Aber diese Sorge hat auch dazu geführt, dass eine vorschnelle Reduzierung der Anleihenkäufe seitens der US-Notenbank doch noch eine Weile auf sich warten lassen könnte.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden etwas mutiger erwartet.

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Handel auf grünem Terrain.

Sorgen angesichts eines womöglich baldigen Endes der Billiggeldpolitik der Fed hatten den DAX in der vergangenen Woche bis auf fast 15 600 Punkte gedrückt, allerdings hatte das Barometer zum Wochenausklang bereits wieder die Marke von 15.800 Punkten zurückerobert. Stimmen aus den Reihen der Fed, dass angesichts der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine vorschnelle Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe nochmal überdacht werden sollte, stützten die Kurse. In den USA hatten die Indizes vor dem Wochenende daher Gewinne verbucht und auch die asiatischen Börsen zeichneten am Montag ein freundliches Bild. Im Blick stehen zum Wochenauftakt Stimmungsdaten aus dem europäischen und amerikanischen Industrie- sowie Dienstleistungssektor. Unternehmensseitig ist es voraussichtlich ruhig.

WALL STREET

Am letzten Handelstag der Woche zeigten sich die US-Anleger wieder zuversichtlicher.

Der Dow Jones ging etwas fester. Im weiteren Verlauf konnte er seine Gewinne ausbauen und beendete den Handelstag dann 0,65 Prozent fester bei 35'120,08 Punkten. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart leicht höher und gewann anschliessend weiter hinzu. Am Abend standen dann noch Gewinne von 1,19 Prozent auf 14'714,66 Zähler an der Tafel.

Einige Sorgen blieben bei den US-Anlegern: Die Furcht vor der Delta-Variante des Coronavirus, hinzu kam die voraussichtlich bald endende, sehr lockere Geldpolitik der Fed sowie die Beschränkungen für die chinesische Wirtschaft seitens Peking. Trotz dieser Sorgen kam es zu einem versöhnlichen Wochenausklang, denn eine allgemein sehr positiv ausgefallene Berichtsaison, die für eine wirtschaftliche Erholung spricht, befindet sich noch im Hinterkopf der Anleger. Ausserdem sind die Alternativen zu Aktien wenig attraktiv, weswegen Kursrücksetzer zuletzt häufiger als Einstiegsmoment genutzt wurden. Insbesondere einige grosse, hochgewichtete Technologietitel stabilisierten am Freitag die US-Indizes.

ASIEN

Zum Wochenstart können die Börsen in Asien deutlich zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio notiert zuletzt (07:00 MESZ) 1,87 Prozent fester bei 27'508,56 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,00 Prozent auf 3'461,73 Indexpunkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong kann um 1,81 Prozent auf 25'299,71 Punkte zuelgen.

Positive Vorzeichen dominieren zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhalten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendete. Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte. Aufschluss darüber dürften Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA geben, die im Laufe des Montags veröffentlicht werden. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires