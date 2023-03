Nach Fed-Entscheid und Powell-Aussagen: SMI und DAX verlieren -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag mit Verlusten. Der SMI begann den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 10'723,73 Einheiten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI (-0,60 Prozent, 14'038,72 Einheiten) und SLI (-0,60 Prozent, 1'699,36 Punkte) gingen mit Abschlägen an den Start und bewegen sich auch im Anschluss im Minus.

Die Äusserungen von Fed-Chef Powell und US-Finanzministerin Janet Yellen am Vorabend im Anschluss an die Zinserhöhung durch die US-Notenbank wurden bereits an der Wall Street per Saldo letztlich kritisch beurteilt, was die dortigen Aktien auf Talfahrt schickte.

Powell dämpfte die Hoffnungen jener, die angesichts der Turbulenzen bei einigen US-Regionalbanken bereits auf ein Ende der Zinserhöhungen oder gar schon auf Zinssenkungen in diesem Jahr gesetzt hatten. Und Yellen sagte vor einem Senatsausschuss, dass eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems kein Thema sei. Die Blicke der Investoren sind nun auf die für den Berichtstag anberaumten Zinsentscheide der SNB und der Bank of England gerichtet. Die SNB könnte die Zinsen gemäss den Prognosen um 50 oder möglicherweise gar um 75 Basispunkte erhöhen. Die Nervosität der Anleger dürfte in diesem Umfeld zumindest kurzfristig hoch bleiben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag tiefer.

Der DAX begann den Handelstag 0,25 Prozent tiefer bei 15'178,25 Einheiten und verzeichnet auch im weiteren Verlauf Verluste.

Angesichts des fortgesetzten geldpolitischen Straffungskurses der US-Notenbank Fed zeigt sich am Donnerstag im DAX ein moderater Rückschlag. Fed-Chef Jerome Powell machte am Vorabend jenen einen Strich durch die Rechnung, die angesichts der Turbulenzen bei einigen US-Regionalbanken auf ein jähes Ende der Zinserhöhungen oder sogar baldige Zinssenkungen gehofft hatten. Zudem sprach sich US-Finanzministerin Janet Yellen gegen eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems aus. Konjunkturseitig stehen heute die Zinsentscheide der Schweizerischen Notenbank sowie der Bank of England an. Am Nachmittag werden die fortgesetzten US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe, der US-Leistungsbilanzsaldo und die US-Neubauverkäufe erwartet.

WALL STREET

An der Wall Street sorgte die Fed am Mittwoch für einiges an Volatilität und letztlich einen tiefroten Handelsschluss.

So ging der Dow Jones um 1,63 Prozent schwächer bei 32'030,11 Punkten aus der Sitzung. Der Index legte zwar nach dem US-Leitzinsentscheid zunächst zu, Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschliessenden Pressekonferenz liessen ihn dann aber tief ins Minus rutschen. Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel bei 11'669,96 Punkten mit einem Verlust von 1,6 Prozent. Die US-Techwerte hatten kaum verändert eröffnet und nach dem Fed-Entscheid zunächst kräftig zugelegt. Dann gerieten aber auch sie deutlich unter Druck und fielen tief.

Die wie erwartet ausgefallene kleine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed hatte die Anleger am Mittwoch zunächst etwas beruhigt. Die Fed habe ein "gewisses Mass an Gelassenheit gegenüber den Finanzmarktturbulenzen" gezeigt, kommentierte Volkswirt Michael Heise von HQ Trust den Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. "Die Fed vermittelt mit ihrer Entscheidung Zuversicht, dass die Banken auch mit der Erhöhung klarkommen werden", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. Die Wogen rund um die Krise einiger Regionalbanken in den USA haben sich zuletzt etwas geglättet, nicht zuletzt auch, da US-Finanzministerin Janet Yellen am Vortag die Bereitschaft zu zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen betont hatte.

Die Ruhe am Markt währte aber nicht lange: Nach Aussagen von Jerome Powell auf der Pressekonferenz setzte an den US-Börsen wieder Verkaufsdruck ein. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, dass die Ratsmitglieder eine Zinspause bei dieser Sitzung erwogen hätten. Die Inflations- und Arbeitsmarktdaten seien aber stärker als erwartet gewesen. "Es ist wichtig, dass wir das Vertrauen in die Eindämmung der Inflation durch unsere Massnahmen erhalten", sagte Powell. Die Fed sei fest entschlossen, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen.

Die Zinsanhebung dürfte der Fed angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen schwerer von der Hand gegangen sein als die vorangegangenen Zinserhöhungen, meint LBBW-Analyst Elmar Völker. Noch überwiege der Kampf gegen die viel zu hohe Inflation in der Abwägung gegenüber den gestiegenen Finanzstabilitätsrisiken.

ASIEN

An den Märkten in Fernost zeigten sich die Indizes mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztlich 0,17 Prozent auf 27'419,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil nach oben: Der Shanghai Composite gewann zu Handelsschluss 0,64 Prozent auf 3'286,65 Punkte. In Hongkong stieg der Hang Seng schlussendlich um 2,34 Prozent auf 20'049,64 Zähler.

An den Börsen in Asien liess sich am Donnerstag im Verlauf keine einheitliche Tendenz feststellen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten nach unten, die am Mittwoch nach dem Zinsentscheid und den begleitenden Aussagen der US-Notenbank kräftig nachgegeben hatten. Allerdings hatten die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel ins Plus gedreht, was die Verluste an den Börsen der Region minderte. Einige Handelsplätze haben ihre Abgaben im Verlauf daraufhin mehr als wettgemacht.

Die Fed hat wie weithin erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und anklingen lassen, dass vorerst keine weitere Zinserhöhung geplant sei. Eine Zinssenkung für das laufende Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde, schloss Fed-Chairman Jerome Powell aber ebenfalls aus. Zudem sprach sich US-Finanzministerin Janet Yellen gegen eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems aus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires