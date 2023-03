Angst vor Bankenkrise lässt etwas nach: SMI vorbörslich etwas höher -- DAX dürfte fester starten -- Asiens Börsen erholt

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Dienstagshandel etwas höher..

Der SMI verlor zum Auftakt kräftig und blieb lange auf rotem Terrain. Die Anlegerstimmung hellte sich im Verlauf aber merklich auf. Am frühen Nachmittag kämpfte sich der heimische Aktienmarkt an die Nulllinie heran und schloss dann auch 0,28 Prozent fester (Schlussstand: 10'643,64 Punkte).

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI drehten nach einem schwachen Start gegen Mittag auf grünes Terrain, wo sie auch schlossen. Der SPI ging 0,35 Prozent höher bei 13'953,41 Punkten aus dem Handel, der SLI schloss bei 1'681,15 Zählern (plus 0,39 Prozent).

Auch an Tag 2 nach der spektakulären Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wird das Thema die Anleger voraussichtlich weiter beschäftigen. Die Ratingagenturen S&P und Moody's haben den Ausblick für den neuen Bankenriesen UBS auf negativ gesenkt und verwiesen unter anderem auf "erhebliche finanzielle, kulturelle und franchisebezogene Integrationsprobleme".

Zudem scheint die Bankenkrise noch nicht ausgestanden: An der US-Börse NYSE war die Aktie der angeschlagenen FFirst Republic Bank am Vortag abermals massiv eingebrochen - trotz Milliardenhilfen von elf US-Grossbanken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte den Dienstagshandel mit leichten Gewinnen begrüssen.

Der DAX hatte bereits am Vortag nach einem volatilen Verlauf 1,12 Prozent auf 14'933,38 Punkte gewonnen.

Die Stabilisierung des deutsche Leitindex dürfte sich am Dienstag zunächst fortsetzen. Am Vortag überwog letztlich die Erleichterung über die "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die UBS und die Liquiditätsmassnahmen der Notenbanken durch. Die Erleichterungsrally, wie sie die Experten der Commerzbank nennen, setzte sich nach robuster Wall Street am Morgen in Asien fort. Weiter warten die Anleger mit Spannung, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird und ob sie ihre Zinswende zur Inflationsbekämpfung fortsetzt.

WALL STREET

Die US-Indizes zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

So eröffnete der Dow Jones mit einem minimalen Plus und legte anschliessend kräftig zu. Zum Schlussläuten stand ein klarer Gewinn von 1,20 Prozent bei 32'244,58 Zählern an der Kurstafel. Daneben drehte der technologielastige NASDAQ Composite ins Plus und schloss 0,39 Prozent höher bei 11'675,54 Punkten.

Die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS sorgte auch in den USA für Erleichterung. Zudem vereinbarten die Währungshüter von sechs führenden Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank, die US-Dollar-Geschäfte mit siebentägiger Laufzeit ab sofort statt wöchentlich nun täglich abzuhalten. Die Versorgung mit der Weltreservewährung Dollar ist insbesondere für das internationale Geschäft grosser Geldhäuser wichtig, erst recht in unruhigen Zeiten.

ASIEN

Die freundlichen US-Vorgaben wirken an den Börsen Asiens stützend.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Montag 1,42 Prozent tiefer bei 26'945,67 Punkten. Feiertagsbedingt findet in Japan am Dienstag kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,47 Prozent auf 3'250,18 Punkte. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zwischenzeitlich 0,97 Prozent auf 19'185,84 Zähler.

Die Börsen in Asien erholen sich am Dienstag dank positiver Vorgaben der US-Börsen mehr oder weniger deutlich von ihren Vortagesverlusten. Die Furcht vor einer Bankenkrise hat nachgelassen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) klar gemacht hat, dass genügend Liquidität vorhanden sei. Zudem wird der Kauf der angeschlagenen Credit Suisse (CS) durch den heimischen Wettbewerber UBS nun auch in Asien positiv gewertet, nachdem am Montag zunächst noch Skepsis geherrscht hatte. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank am späten Mittwoch wollten sich die Anleger allerdings nicht zu weit vorwagen, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires