SMI im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit leichten Verlusten.

Der SMI zeigte sich zur Börseneröffnung 0,37 Prozent höher bei 11'683,19 Punkten, dreht dann jedoch leicht ins Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten ebenso im Plus. Der SPI begann 0,34 Prozent stärker bei 15'545,94 Zählern. Der SLI zeigte sich zur Eröffnung 0,25 Prozent höher bei 1'920,17 Punkten. Im weiteren Verlauf geben die Indizes ihre Gewinne jedoch wieder ab und notieren knapp unterhalb der Nulllinie.

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine erneut eher zurückhaltender Handelstag nach den zuletzt verlustreichen Wochen ab. Die Vorgaben aus Übersee geben keinen klaren Trend vor. Im Fokus dürften Nestlé nach den News zum Investorentag stehen (vorbörslich +0,5 Prozent).

Nachdem die sogenannte Trump-Rally auch an den US-Börsen ausgelaufen ist, und Fed-Chef Jerome Powell Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt hat, warten die Anleger auf neue Impulse. Akzente könnten von den allerdings erst nachbörslich am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA ausgehen, der Chiphersteller gilt als Stimmungsbarometer für die KI-Branche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag knapp unterhalb der Nulllinie.

Der DAX eröffnete 0,07 Prozent tiefer bei 19'175,84 Zählern und behält diese Abwärtstendenz anschliessend bei.

In den vergangenen drei Tagen hatte sich der DAX bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie (aktuell 19'150 Punkte) und der 21-Tage-Linie (19'282 Punkte) orientiert. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19'674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite. In den USA konnten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte nach der jüngsten Kurskorrektur stabilisieren. In Asien liefen die Börsen mit Gewinnen in Japan und überwiegend leichten Verlusten in China etwas auseinander.

WALL STREET

Am Montag ging es an den US-Märkten in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones verlor zum Start minimal und bewegte sich auch weiter unterhalb der Nulllinie. Letztendlich ging er 0,13 Prozent schwächer bei 43'390,03 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil minimal höher und legte anschliessend weiter zu. Zum Handelsende notierte er 0,60 Prozent stärker bei 18'791,81 Zählern.

Zum Wochenstart hielten sich Händler zurück und warteten zunächst auf Hinweise, wie es um das Wirtschaftswachstum und die Leitzinsen bestellt ist. Die Trump-Rally hatte jüngst einen Dämpfer erfahren, nachdem Sorgen aufgekommen waren, die Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten könne inflationär wirken. Derweil wird mit Spannung erwartet, wer den Ministerposten für das Finanzressort besetzen dürfte. Der E-Autobauer Tesla profitierte hingegen weiter von der Trump-Euphorie, insbesondere nachdem es einen Medienbericht gibt, der nahelegt, dass es unter Trump in den USA Lockerungen bei den Regeln für autonomes Fahren geben könnte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost notieren im Dienstagshandel höher.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,51 Prozent auf 38'414,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,22 Prozent höher bei 3'331,02 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong steigt zeitweise um 0,37 Prozent auf 19'648,52 Stellen (MEZ 8:02 Uhr).

Nach einer positiven Tendenz an der Wall Street herrscht am Dienstag an den Börsenplätzen in Ostasien und insbesondere in Australien überwiegend positive Stimmung.

In Tokio kann sich der Nikkei von seinem Rücksetzer am Vortag erholen. Nach seinem Anstieg zuvor tendiert der Yen behauptet, sorgt also anders als am Vortag für keinen Gegenwind. Goldman Sachs sieht die Aussichten für den japanischen Aktienmarkt positiver. Für das Jahr 2025 dürften solide makroökonomische Impulse, eine klarere Politik und fortgesetzte Strukturreformen in Japan negative Faktoren wie die politische Unsicherheit weitgehend ausgleichen.

Aufwärts geht es in der gesamten Region mit Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise am Montag stark gestiegen waren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires