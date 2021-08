Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte in Grün.

Der SMI begann den Handelstag noch mit einem leichten Minus, pirschte sich im Verlauf ins Plus vor und riss dabei erstmals die Marke von 12'500 Punkten. Er verliess den Handelstag letztlich 0,54 Prozent fester bei 12'545,35 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI tendierten ebenfalls fester. Der SLI schloss 0,76 Prozent höher bei 2'031,92 Punkten, während der SPI schlussendlich einen Zuschlag von 0,53 Prozent auf 16'065,04 Stellen verbuchte.

Zwar startete die Schweizer Börse am Mittwoch mit leichten Abschlägen, im frühen Geschäft machte der Leitindex dann aber die Einbussen rasch mehr als wett und stieg auf ein neues Hoch und damit erstmals über die Marke von 12'500 Punkten. Dabei war die Kehrtwende vor allem den Aktien von Alcon zu verdanken, die nach einem starken Ergebnis kräftig anzogen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich in engen Grenzen.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem minimalen Plus und fiel anschliessend etwas zurück. Im Handelsverlauf vermochte er es jedoch seine Verluste wieder wettzumachen, sodass er letztlich 0,28 Prozent höher bei 15'965,97 Punkten schloss.

Die DAX-Anleger haben auch zur Wochenmitte vorsichtig agiert. Insgesamt mahnten geopolitische Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan und die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta etwas zur Vorsicht. In Deutschland zum Beispiel hat sich die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages sprunghaft erhöht. US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hatte derweil bei einer Rede am Vorabend nicht wie erhofft weitere Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik geliefert. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg der US-Notenbank (Fed) aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Fed, das nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht wird.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street liessen sich am Mittwoch von der US-Notenbank Fed beeinflussen.

Der Dow Jones moderat tiefer und tendierte lange um die Nulllinie. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Fed-Sitzung rutsche das Börsenbarometer jedoch deutlich ab. Schlussendlich stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 34'960,69 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls mit Abschlägen, pendelte dann auf Vortagesniveau seitwärts und folgte schlussendlich der Tendenz des US-amerikanischen Leitindex. Er notierte zur Schlussglocke 0,89 Prozent niedriger bei 14'525,91 Einheiten.

Wie auch an den europäischen Aktienmärkten lag die Angst vor den Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf die Weltwirtschaft im Fokus der Anleger. Laut dem Protokoll könnte die US-Notenbank bereits in diesem Jahr von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken. Allerdings scheinen sich die Notenbanker angesichts des Zeitpunkts noch nicht so recht einig. Während einige Experten von einer Reduzierung der Anleihekäufe noch 2021 ausgehen, halten anderen scheinbar das nächste Jahr für besser geeignet.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Börsen bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert in Tokio 0,72 Prozent auf 27'386,91 Indexzähler.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3'460,38 Punkte abgeben. Daneben sackt der Hang Seng in Hongkong um 1,71 Prozent auf 25,425,28 Einheiten ab. (7.02 Uhr MESZ)

Wie schon am Vortag an der Wall Street zu beobachten, kommt das Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nicht gut an. Den Aufzeichnungen zufolge könnte die Fed nämlich noch im laufenden Jahr beginnen, ihre extrem lockere Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft zu straffen, in dem die ihre monatlichen Anleihekäufe reduziert (Tapering).

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires