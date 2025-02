Berichtssaison weiter im Fokus: SMI vorbörslich im Plus -- DAX vor neuem Rekord -- Gewinne an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein etwas höherer Start an.

Der SMI war zum Wochenstart 0,27 Prozent höher bei 12'875,08 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Handel mit Zuwächsen von 0,23 Prozent bei 17'078,41 Punkten respektive 0,19 Prozent bei 2'114,79 Einheiten.

In den USA blieb die Wall Street am Montag wegen eines Feiertages geschlossen, daher fehlen von dieser Seite Vorgaben. Die Berichtsaisson dürfte hierzulande weiter für Bewegung sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte auch am Dienstag im Rallymodus bleiben.

Der DAX war am Vortag erstmals in seiner Geschichte über die 22'800-Punkte-Marke geklettert und erreichte einen neuen Rekord bei 22'804,20 Punkten. Letztlich stand ein Plus von 1,26 Prozent auf 22'798,09 Zähler an der Kurstafel.

Mit einer neuerlichen Höchstmarke könnte der deutsche Leitindex DAX am Dienstagmorgen in den Handel gehen. Am Montag hatte der DAX im Verlauf immer mehr zugelegt, auch wegen einer Rally bei Rüstungskonzernen. "Damit blieben die zunächst vermuteten leichten Gewinnmitnahmen aus", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos in einem Marktausblick. "Für den heutigen Dienstag ist daher wieder mit weiter ansteigenden Notierungen zu rechnen".

WALL STREET

An den US-Börsen fand am Montag feiertagsbedingt kein Handel statt.

Zuletzt hatte der Dow Jones am Freitag 0,37 Prozent auf 44'546,08 Punkte verloren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte sich zum Wochenschluss hingegen etwas freundlicher gezeigt und um 0,41 Prozent auf 20'026,77 Zähler zugelegt.

In den USA wird "Washington’s Birthday" bzw. "Presidents’ Day" gefeiert. An diesem Feiertag zu Ehren aller US-Präsidenten bleiben die Aktienbörsen geschlossen.

US-Präsident Donald Trump deutete unterdessen an, dass Zölle auf Autoimporte in die Vereinigten Staaten möglicherweise "um den 2. April herum" eingeführt werden könnten. Vor Reportern erklärte Trump, dass er den 1. April bewusst vermeiden wolle, da er dem Datum misstraue und es mit dem Aprilscherz in Verbindung bringe.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio legte der Nikkei 225 0,25 Prozent auf 39'270,40 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland dreht die Stimmung unterdessen, der Shanghai Composite kann seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und rutscht um 1,11 Prozent auf 3'317,11 Punkte ins Minus.

In Hongkong ist die Kauflaune ausgeprägt: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 0,58 Prozent auf 22'747,11 Indexpunkte.

Rückenwind erhält insbesondere der Technologiesektor von einem Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit den Chefs der grossen heimischen Branchenunternehmen, wie Marktteilnehmer berichten. Xi habe die Unternehmensführer gedrängt, wettbewerbsfähig zu bleiben und an die Zukunft des Landes zu glauben. Unter den Teilnehmern waren auch der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene Alibaba-Mitgründer Jack Ma und Liang Wenfeng von Deepseek. Das Treffen sei ein starkes Signal, dass China sich verpflichtet sehe, der Wirtschaft des Landes auf die Sprünge zu helfen, kommentiert das Research-Team von Saxo APAC.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires