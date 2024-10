SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen niedriger

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Verlusten erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich schwächer.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften ebenso mit Verlusten starten.

An der Schweizer Börse stehen die Vorzeichen am Mittwoch auf Rot. Schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften für fallende Kurse sorgen. So stellte der US-Leitindex Dow Jones zwar zum Handelsstart noch einen neuen Rekord auf, rutschte dann aber ins Minus. An der technologielastigen NASDAQ sorgte die Gewinnwarnung von ASML für schlechte Stimmung bei Halbleiterwerten. Die Börsen in Asien griffen diese Entwicklung auf. Man müsse nun abwarten, ob der Rücksetzer nur ein kurzes Luftholen oder der Beginn einer Korrektur gewesen sei, sagten Händler.

Zudem herrscht vor der morgigen EZB-Zinsentscheidung sowie der Zahlenvorlage einiger heimischer Bluechips wie Nestlé, ABB, Schindler und VAT deutliche Zurückhaltung im Markt. Allgemein wird von Ökonomen nach dem jüngst merklichen Rückgang der Inflation eine weitere Senkung der Leitzinsen im Euroraum erwartet, wahrscheinlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch abgeben.

Der DAX zeigt sich vorbörslich im Minus.

Am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte nach dem jüngsten Rekord für den DAX zunächst Luftholen angesagt. Am Vortag hatte der DAX mit 19'633 Zählern erneut eine Bestmarke erreicht, anschliessend aber an Schwung verloren und knapp im Minus geschlossen. "Der DAX atmet durch, fällt aber nicht ab", kommentierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Der Aufwärtstrend bleibe trotz Gewinnmitnahmen intakt. Auch in New York standen die Kurse unter Druck, vor allem im Techsektor. In Europa bekam die Berichtssaison mit einer Gewinnwarnung des Chipbranchen-Ausrüsters ASML und enttäuschenden Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH erste Dämpfer.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones startete nocht fester in den Tag und vermochte es kurz darauf gar ein neues Rekordhoch aufzustellen. Anschliessend fiel er jedoch in die Verlustzone zurück, wo er den Handel schliesslich 0,75 Prozent niedriger bei 42'740,62 Punkten beendete.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil minimal höher, gab im Anschluss jedoch ebenso ab. Er ging 1,01 Prozent schwächer bei 18'315,59 Stellen aus dem Geschäft.

Im Anlegerfokus stand die Berichtssaison der US-Unternehmen, die am Dienstag merklich Fahrt aufnahm, aber uneinheitliche Impulse sendete. So rückten unter anderem die US-Grossbanken Goldman Sachs und Bank of America in den Fokus der Anleger.

Daneben richteten sich die Blicke auf den kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing, der schon bald eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchführen könnte. Derweil verkündete Johnson & Johnson, dass der operative Gewinn des Pharma- und Medizintechnikkonzerns wegen der Übernahme eines Medizingeräte-Entwicklers in diesem Jahr wohl geringer ausfallen wird als bisher erwartet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens zeigen sich am Mittwoch schwächer.

Der japanische Leitindex notierte am Mittwoch tiefer. So zeigte sich der Nikkei 225 letztlich 1,83 Prozent im Minus bei 39'180,30 Zählern.

Vom chinesischen Festland werden ebenso Verluste gemeldet, wo der Shanghai Composite 0,32 Prozent schwächer bei 3'191,20 Einheiten notiert.

Nach unten geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng notiert 0,07 Prozent niedriger bei 20'304,59 Punkten.

Wie bereits an der Wall Street, so stehen auch in Asien Halbleiterwerte unter Abgabedruck, nachdem der niederländische Halbleiterausrüster ASML vor schwächeren Einnahmen im Jahr 2025 gewarnt hatte. Für Bewegung am Markt sorgen weiter die von Peking angekündigten Konjunkturmassnahmen, um die schwache Wirtschaft wieder anzukurbeln und den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen. Die Märkte warten auf eine Pressekonferenz der chinesischen Regierung in dieser Woche, um mehr Details über Unterstützungsmassnahmen für den Immobiliensektor und die Wirtschaft zu erfahren, so UOB Global Economics & Markets Research Team.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires