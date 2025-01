Vor US-Inflationsdaten: SMI und DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt wird mit einer behaupteten Eröffnung gerechnet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich wenig bewegt.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden ebenfalls stabil erwartet.

Im Blick stehen am Mittwoch US-Inflationsdaten. "Möglicherweise liefern die US-Verbraucherpreise am Nachmittag Impulse", sagte ein Marktteilnehmer am Morgen. Erwartet wird, dass die Verbraucherpreise sowohl insgesamt als auch in der Kernrate im Dezember erneut um 0,3 Prozent gestiegen sind. In der Jahresinflation wird ein unveränderter Anstieg der Kernrate um 3,3 Prozent erwartet, die gesamte Inflation soll sich auf 2,9 Prozent beschleunigt haben von 2,7 Prozent im November. Daneben rückt die Berichtssaison in den Blick. Sie wird am Mittag von JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und der Citigroup eröffnet.

DEUTSCHLAND

Beim deutschen Leitindex dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun.

Der DAX tendiert vorbörslich wenig verändert zum Vortagesschluss.

Am Dienstag hatte sich der Dax von seinem Rückschlag vom Jahreshoch bei 20'480 Punkten erholt. Zwischenzeitlich bereits wieder erreichte 20'362 Punkte konnte er aber nicht ganz halten. Die Impulse von der Wall Street sind durchwachsen. So schaffte es der Dow Jones Industrial mit einem halben Prozent Plus wieder an seine 100-Tage-Linie heran. Dagegen gab der NASDAQ 100 zwischenzeitliche Erholungsgewinne letztlich wieder ab und landete leicht im Minus. Zins- und Zollsorgen halten sich hartnäckig.

Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street waren am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones startete etwas höher. Er verblieb auch im Verlauf weiter freundlich. Letztlich ging es 0,52 Prozent auf 42'518,28 Punkte nach oben.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker. Anschliessend fiel er jedoch ins Minus zurück. Er sank zum Handelsschluss 0,23 Prozent auf 19'044,39 Stellen.

Hoffnungen auf eine nur schrittweise Anhebung der von Trump angekündigten Importzölle bescherten den US-Börsen zunächst einen freundlichen Handelsstart. Unterstützung kam von einem Bloomberg-Bericht, wonach ein Beraterteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump unter anderem mit Blick auf Inflationsgefahren für eher moderate Strafzölle plädieren soll. Demnach sollen diese monatlich um 2 bis 5 Prozent steigen, um Verhandlungsdruck aufzubauen.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem "erleichterten Aufatmen" an den Börsen weltweit. Der "grosse Zollschock" könnten durch einen langsameren Ansatz ausbleiben und somit auch der befürchtete "Inflationsschock". Das stimme die Börsianer wieder vorsichtig optimistisch.

Zuletzt hatte zuletzt zunehmend die Furcht vor einem Wiederanstieg der Inflation die Oberhand gewonnen, angetrieben durch die avisierte Zollmassnahmen oder durch die Ankündigung, massenhaft Ausländer aus den USA abzuschieben. Eine neu angefachte Inflation könnte die US-Notenbank Fed daran hindern, die Zinsen zu senken. Daher warten die Marktteilnehmer mit grosser Spannung auf die zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreise für den Monat Dezember.

Die am Dienstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Dezember gaben bereits Hinweise auf die Entwicklungen auf Verbraucherebene. Sie fielen besser als befürchtet aus, denn sie stiegen auf Monats- und Jahresebene weniger stark als befürchtet.

ASIEN

An den Märkten in Asien überwiegen am Mittwoch die negativen Vorzeichen.

In Tokio gibt der Nikkei 225 derzeit leicht um 0,08 Prozent nach auf 38'444,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,53 Prozent auf 3'223,79 Zähler.

Etwas positivere Stimmung ist daneben in Hongkong zu beobachten, wo der Hang Seng 0,16 Prozent fester notiert bei 19'250,27 Einheiten.

Die Indizes an den Börsen in Asien bewegen sich am Mittwoch im Handelsverlauf leicht im Minus, nachdem es an der Wall Street in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen war. Die Märkte warteten auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Dezember im späteren Tagesverlauf. Sie werden üblicherweise stärker beachtet als die Erzeugerpreise, die bereits am Vortag bekannt wurden und weniger stark gestiegen waren als erwartet.

Im Blick haben die Akteure potenzielle neue Entwicklungen in den US-chinesischen Handelsbeziehungen einerseits und die generelle US-Zollpolitik unter dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump andererseits, dessen Amtseinführung am 20. Januar erfolgt. Zuletzt hatte ein Bericht über zunächst allmählich höhere Zölle an den Börsen für eine positive Reaktion gesorgt.

Nicht nur an den chinesischen Börsen warten die Marktteilnehmer auch auf die BIP-Daten aus China für das vierte Quartal 2024. Sie werden im späteren Wochenverlauf erwartet und dürften zeigen, ob die Konjunktur im Reich der Mitte wie erhofft die Talsohle durchschritten hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires