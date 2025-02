Trump kündigt neue Zölle an: SMI und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneins - Nikkei gibt nach

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag im Minus in den Handel gehen.

Der SMI hält sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden ebenfalls schwächer erwartet.

Der jüngste Zoll-Vorstoss von US-Präsident Donald Trump wird von den Investoren eher positiv bewertet. Durch die individuelle Verhandlung mit jedem einzelnen Land werde mit deutlich geringeren Schäden für die Volkswirtschaften gerechnet. Am Wochenende steht die Münchner Sicherheitskonferenz auf der Agenda, kommendes Wochenende dann die Wahl in Deutschland. Hier ist zu vermerken, dass unter Zugrundelegung der jüngsten Umfragen eine Zweierkoalition nun eine Option zur Regierungsbildung darstellen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex scheint die Rekordjagd zunächst abzubrechen.

Der DAX tendiert im vorbörslichen Geschäft tiefer.

Nach dem starken Vortag dürfte der DAX am Freitag zunächst von seinem Rekord bei gut 22'624 Punkten zurückkommen. Alleine in dieser Woche hatte der Leitindex bei seiner Rekordjagd in der Spitze fast vier Prozent aufgesattelt. Zuletzt beschleunigt wurde sie durch die Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin.

Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners weist darauf hin, wie heissgelaufen die DAX-Rally aus markttechnischer Sicht inzwischen ist. Der Relative Strength Index, ein beliebter Gradmesser für die Dynamik einer Bewegung, habe auf Basis von jeweils 40 Tagen ein Niveau erreicht, das es zuvor seit 2007 nur dreimal gegeben habe. Jeweils seien danach Korrekturen gefolgt. Der EuroStoxx 50 sei gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis so teuer wie zuletzt 2007 vor der Finanzkrise.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich auf grünem Terrain am Donnerstag.

Der Dow Jones konnte schlussendlich 0,77 Prozent zulegen und schloss bei 44'711,49 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 1,50 Prozent bei 19'945,64 Zählern.

Aktuelle Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Aktienkurse. Zur Wochenmitte hatte ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise die Wall Street etwas ausgebremst. Die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise legten zwar ebenfalls stärker als erwartet zu, verpassten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed aber offenbar keinen weiteren Dämpfer.

Die geplanten Strafzölle der US-Regierung auf Importe drückten weiter auf der Stimmung. Sie könnten nach Ansicht von Beobachtern die Inflation weiter nach oben treiben.

Keine Unterstützung kam von der Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darauf verständigt hat, über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln - allerdings gegen Zugeständnisse an Russland. Falls Russland gestärkt aus einer Friedensvereinbarung hervorgehe, dürfte dies dazu führen, dass sich die europäischen Staaten - besonders die näher an Russland gelegenen - eher weniger sicher fühlten, kommentiert die Citigroup.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können sich am Freitag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio gibt der Nikkei 225 derzeit um 0,77 Prozent nach auf 39'157,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite unterdessen um 0,29 Prozent nach oben auf 3'342,18 Zähler.

Daneben zieht der Hang Seng in Hongkong um 2,64 Prozent an auf 22'390,35 Stellen.

Uneinheitlich tendieren die Aktienmärkte in Asien zum Wochenausklang. Während KI-Fantasie die Börse in Hongkong kräftig nach oben treibt, tendiert der Tokioter Aktienmarkt leichter, belastet von der Erholung des Yen zum Dollar. An den übrigen Börsen der Region halten sich die Kursbewegungen meist in Grenzen. Die Vorgaben aus den USA sind gut. Dort hatten die Kurse von der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs profitiert.

