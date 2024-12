Verhaltener Wochenausklang: SMI und DAX kaum bewegt erwartet -- Klare Abgaben in China und Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag wenig bewegt erwartet.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,02 Prozent höherbei 11'717 Punkten. Am Donnerstag schloss er 0,29 Prozent höher bei 11'715,85 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen am Vortag ebenfalls höher aus der Sitzung. Der SPI beendete den Donnerstagshandel 0,14 Prozent stärker bei 15'616,16 Einheiten, während der SLI 0,31 Prozent im Plus bei 1'942,61 Punkten schloss.

Die heimischen Börsen dürften am Freitag ohne allzu viel Bewegung in den Handel starten. Aus Asien kommen überwiegend negative Vorgaben und auch an der Wall Street ging es mit den Kursen nach unten. In der kommenden Woche steht nun die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank als letztes grosses Highlight des Jahres an. Eine Zinssenkung um 25 Bp wird fast zu 100 Prozent eingepreist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zunächst nicht viel bewegen.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise minimale 0,07 Prozent tiefer bei 20'412 Punkten. Am Vortag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent bei 20'426,27 Zählern.

Der DAX dürfte am Freitag zunächst knapp unter seinem Rekordhoch von 20'461,85 Punkten bleiben. Es mangelt an Aufwärtsimpulsen. In den USA gaben die Börsen am Vortag nach und auch in Asien werden an diesem Morgen überwiegend Verluste verbucht. Die Anleger sind zudem erneut in Warteposition, denn nach der Leitzinsenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag steht in der kommenden Woche die Entscheidung der US-Notenbank Fed an.

Tags zuvor war der DAX nach der vierten Zinssenkung der EZB bis auf acht Punkte an seine Bestmarke vom Montag herangelaufen. Im laufenden Jahr hat er damit um 22 Prozent zugelegt. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners werden die Anleger nun vorsichtiger, was die hohe Zahl von Absicherungsgeschäften zeige. "Aber sie verlassen die Party nicht", fügte er an. CMC äussert sich dagegen optimistisch: "Eine Woche vor der Weihnachtspause befinden sich die Anleger in einer idealen Situation: Die Geldpolitik wird von den Notenbanken in China, der Eurozone und den USA gelockert, während keine Wirtschaftsdaten auf eine bevorstehende scharfe Rezession hindeuten."

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich im Handel am Donnerstag mit leicht nachgebender Tendenz.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den Handel mit einem marginalen Plus, drehte dann aber und beendete das Geschäft letztendlich 0,53 Prozent schwächer bei 43'914,12 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen schon tiefer und verlor schlussendlich 0,66 Prozent auf 19'902,84 Einheiten.

Frische US-Inflations- und Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. So haben die Erzeugerpreise im November mit plus 3,0 Prozent überraschend deutlich zugelegt. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen.

Unterdessen hat die Europäische Zentralbank (EZB) zum vierten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Volkswirte rechnen im nächsten Jahr mit weiteren Lockerungen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Freitag abwärts.

In Tokio verlor der Nikkei 225 bis zum Handelsschluss 0,95 Prozent auf 39'470,44 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland waren klare Abgaben zu sehen: Der Shanghai Composite ging um 2,01 Prozent tiefer bei 3'391,88 Einheiten ins Wochenende.

Für den Hang Seng geht es in Hongkong gegen 8:20 Uhr unserer Zeit um 1,89 Prozent abwärts auf 20'011 Zähler.

Marktteilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street. Besonders kräftig geht es an den chinesischen Aktienmärkten nach unten. Hier herrscht Enttäuschung darüber, dass im Rahmen der Central Economic Work Conference (CEWC) keine konkreten grossangelegten Stimuli für die chinesische Konjunktur bekannt gegeben wurden.

Die Investoren reagieren enttäuscht über die Konjunkturmassnahmen, die im Rahmen der CEWC, die am Donnerstag zu Ende ging, angekündigt wurden. Das Ergebnis bestätigt die Einschätzung der Barclays-Ökonomen, dass im nächsten Jahr ein Fiskalpaket geschnürt wird - es entspricht aber nur dem Basis-Szenario von Barclays, dass der Nationale Volkskongress beschliessen dürfte. Zudem habe die CEWC keine US-Zölle oder mögliche Handelsspannungen erwähnt, sondern betonte, dass Peking bereit sei, den richtigen Weg für eine Koexistenz mit den USA zu finden, ergänzt Barclays.

Auf der CEWC legt Peking die Ziele für das Wirtschaftswachstum, Haushaltsdefizit, die Emission von Schulden und andere Variablen für das kommende Jahr fest. Die Ziele werden auf dem Treffen vereinbart, aber erst auf der jährlichen Parlamentssitzung im März offiziell bekannt gegeben.

In Tokio berichten Händler von Zurückhaltung im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag. Es wird mit einer Bestätigung der Zinsen gerechnet. Die Stimmung bei den grossen japanischen Unternehmen hat sich zwischen Oktober und Dezember leicht verbessert, wie aus dem Tankan-Bericht der BoJ hervorgeht. Der Bericht signalisiert nach Ansicht von Benjamin Shatil von JPMorgan "grünes Licht" für eine mögliche Zinserhöhung in diesem Monat. Die Inflationserwartungen lägen über fast alle untersuchten Zeithorizonte hinweg nun schon seit elf Quartalen in Folge über dem 2-Prozent-Ziel der BoJ, stellt der Ökonom fest. "Dieser Trend, verbunden mit der Botschaft der Widerstandsfähigkeit in den Stimmungsdaten, sendet ein positives Signal im Vorfeld der BoJ-Sitzung nächste Woche", fügt Shatil hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires