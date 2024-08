Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse setzte zu Wochenbeginn ihren Stabilisierungskurs vom vergangenen Freitag fort, wenn auch mit nachlassender Dynamik.

Der SMI bewegte sich im Verlauf in der Gewinnzone, nachdem er bereits etwas höher gestartet war. Zum Handelsschluss schmolzen die Aufschläge jedoch zusammen, sodass nur noch ein Plus von 0,07 Prozent bei 11’873,71 Punkten übrig blieb.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der leicht positiven Tendenz des SMI. Der SPI schloss 0,04 Prozent höher bei 15’798,17 Zählern, während der SLI 0,02 Prozent auf 1’919,12 Stellen zulegte.

Mit einem kleinen Plus ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf herrschte jedoch Zurückhaltung bei den Investoren. Zudem agierten die Anleger nach der turbulenten Vorwoche weiter vorsichtig. Das Hauptereignis im Wochenverlauf dürften die US-Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch sein. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls für Juli. Die Daten könnten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, hiess es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenbeginn seine jüngste Erholung nicht fortführen.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Am Nachmittag fiel er jedoch an den Schluss vom Freitag zurück. Er ging letztlich 0,02 Prozent stärker bei 17'726,47 Punkten aus dem Handel.

Nach dem jüngsten Kursrutsch sind nicht wenige Börsianer vorsichtig geworden. "Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibt weiter bestehen", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Blinde Euphorie sei auch nach der jüngsten Erholung nicht angebracht, Anleger sollten sich nach wie vor gegen neuerliche Verluste absichern.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein DAX-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag gespalten.

Der Dow Jones drehte nach einem positiven Start ins Minus und schloss 0,36 Prozent tiefer bei 39'357,01 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte hingegen seine frühen Gewinne verteidigen und beendete den Montagshandel 0,21 Prozent höher bei 16'780,61 Zählern.

Nach dem bislang turbulenten August blieben die Anleger am Montag vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten in den kommenden Tagen angespannt.

Generell wird die neue Woche wohl geprägt sein von einer Reihe an Konjunkturdaten, die Aufschluss über die Lage der grössten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli, die laut Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets zum "nächsten Härtetest" werden, sind sie doch massgeblich für die kommende Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger dürften jetzt aber verstärkt nach Hinweisen suchen, ob eine Rezession in der US-Wirtschaft drohe.

"Die Anleger werden darauf achten, dass die Zahlen im optimalen Bereich liegen - abgekühlt genug, dass niemand die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September in Frage stellt, aber gut genug, um die Rezessionssorgen beiseite zu schieben, die die Märkte in letzter Zeit erschüttert haben", sagte Analyst Chris Larkin vom Broker E-Trade.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt nach der Feiertagspause zeitweise 3,16 Prozent auf 36'130,98 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil minimale 0,07 Prozent auf 2'856,09 Punkte nach. Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,10 Prozent im Plus bei 17'128,78 Zähler (MEZ: 07:10).

Der Erholungsprozess an den asiatischen Börsen läuft am Dienstag langsam aus. Das Geschäft ist wenig dynamisch, Händler berichten von einem vorsichtigen und zaghaften Vorgehen der Anleger. Im Handel ist mit Blick auf den Nahen Osten von einer trügerischen Ruhe die Rede. Bislang ist die befürchtete militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel ausgeblieben, doch gibt es neue Warnungen aus den USA. "Die geopolitischen Spannungen nehmen im Nahen Osten und im Ukraine-Krieg zu", sagt Analyst Michael Wan von MUFG Bank.

Gleichwohl sind die heftigen Verluste der Vorwoche mit der aktuellen Erholungsphase vollständig wettgemacht. Das gilt auch für den japanischen Aktienmarkt, der sich nach der Feiertagspause am Vortag sehr fest präsentiert. Tokio hatte am Montag der Vorwoche einen Crasch erlebt, die Verluste aber innerhalb von zwei Tagen praktisch wieder aufgeholt.

Zur Zurückhaltung mahnten aber auch die in den USA anstehenden Inflations- und Einzelhandelsdaten, heisst es in Hongkong, wo der Markt internationaler ausgerichtet ist. Laut Berichten greifen die chinesischen Regulierungsbehörden unterdessen weiter in den Rentenmarkt ein, um die Marktrally zu bremsen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires