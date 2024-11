SMI und DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird vor Handelsbeginn tiefer gesehen.

Der SMI legt aller Voraussicht nach einen Handelsstart im Minus hin.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften zunächst Verluste verbuchen.

Der Fokus des Marktes dürfte sich voll auf die Berichtssaison richten, wo erneut eine Zahlenflut zu verarbeiten ist. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an, nur auf die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland und den ZEW-Index wird geblickt. Beim DAX wird zunächst mit einer Stabilisierung rund um die 19'400er-Marke gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird wohl auf rotem Terrain eröffnen.

Der DAX steht vor einem negativen Start in den Handel.

In den USA waren die Börsen am Montag erneut so hoch gestiegen wie nie, hatten dann aber an Schwung verloren. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Bruch der Ampel-Koalition in Deutschland sind die Schwankungen am deutschen Aktienmarkt etwas grösser geworden. Mit der Rückkehr von Trump ins Weisse Haus sind Unsicherheiten für die deutsche und europäische Wirtschaft verbunden, mit den anstehenden Neuwahlen in Deutschland wächst hingegen die Hoffnung auf einen Neuanfang hierzulande.

WALL STREET

Der US-Leitindex setzte seine Rekordjagd zum Wochenstart fort.

So hatte der Dow Jones mit einem Gewinn eröffnet und baute diesen anschliessend aus, dabei erreichte er während des Handelsverlaufs ein neues Allzeithoch. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 0,69 Prozent bei 44'293,20 Zählern an der Anzeigetafel.

Daneben konnte der Techwerteindex NASDAQ Composite seine anfänglichen moderaten Zuwächse nicht verteidigen sondern schloss nur mit einem geringfügigen Plus von 0,06 Prozent bei 19'298,76 Punkten.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Kurse vom Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl profitiert und waren von Rekord zu Rekord geeilt.

Aktien im Zusammenhang mit Kryptowährungen setzten ihren jüngsten Höhenflug fort. Auch sie profitieren vom US-Wahlausgang, da Trump als Krypto-Fan gilt. Am Montag hatte die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, erstmals die Marke von 87'000 US-Dollar überschritten.

Am Anleihemarkt ruhte derweil der Handel am Montag wegen des Feiertags Veterans Day.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit Abgaben.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,40 Prozent auf 39'376,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schliesslich 1,39 Prozent tiefer bei 3'421,97 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt stellenweise 3,09 Prozent auf 19'796,38 Stellen ab.

Von der Wall Street kamen zwar positive Vorgaben, jedoch schwächte sich die jüngste Rekordrally deutlich ab. Auf das Sentiment drückt weiterhin die Enttäuschung der Anleger über das jüngst von Peking angekündigte Schulden-Swap-Programm im Volumen von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) zur Stützung der lokalen Regierung. Kritisiert wird vor allem das Fehlen von fiskalischen Stimulierungsmassnahmen zur Ankurbelung des schwachen Konsums und des Immobilienmarktes. Medienberichten zufolge, soll die Regierung jedoch Steuersenkungen für den Erwerb von Wohneigentum planen, um den Wohnungsmarkt zu beleben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires