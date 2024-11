SMI und DAX höher -- Hang Seng gibt schliesslich ab

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Montag auf grünem Terrain.

Der SMI begann den Handel 0,29 Prozent tiefer bei 11'882,75 Einheiten. Im weiteren Verlauf klettert er jedoch in die Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notieren aktuell im Plus. Zuvor starteten sie 0,18 Prozent tiefer bei 15'836,25 Zählern respektive 0,21 Prozent im Minus bei 1'957,51 Punkten.

Gestützt wird die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. Die Anleihen stehen weiterhin im Zentrum der Überlegungen. "Ich befürchte, dass die Renditen auf Niveaus steigen, die der Aktienmarkt nicht mag", so ein Marktteilnehmer zum US-Markt und den Belastungsfaktoren wie mögliche Zölle oder geplante Remigration. Zum Wochenauftakt droht allerdings keine Gefahr: Der US-Anleihenmarkt bleibt wegen des Veteranen-Feiertags geschlossen. Der Aktienmarkt ist geöffnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne.

Der DAX eröffnete 0,89 Prozent im Plus bei 19.386,70 Punkten und verbucht auch anschliessend kräftig Zuschläge.

Damit dürfte er die runde Marke von 19.000 Punkten weiter auf Distanz halten, der er sich in der Vorwoche nach der US-Wahl zeitweise noch genähert hatte. Es sei schon erstaunlich, wie ruhig die Anleger in der aktuellen Marktphase reagierten, konstatierte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally."

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag höher.

Der Dow Jones minimal im Plus und baute seine Gewinne im Anschluss aus. Letztendlich notierte er 0,59 Prozent fester bei 43'988,99 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann den Handel minimal tiefer und bewegte sich danach ebenfalls auf grünes Terrain. Schlussendlich ging er 0,09 Prozent fester bei 19'286,78 Einheiten in den Feierabend.

Die Rekordjagd am US-Aktienmarkt zeigte sich auch am Freitag in der "Trump-Woche" weiterhin ungebrochen. Seit dem Wahlsieg des Republikaners zur Wochenmitte stiegen die Indizes kontinuierlich auf neue Höchststände.

Am Freitag überschritt der S&P 500 erstmals in seiner Geschichte die Marke von 6'000 Punkten. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial durchbrach die 44'000-Punkte-Marke - ein bislang unerreichter Meilenstein. Auf Wochensicht verzeichnen alle Indizes deutliche Gewinne.

Auch aktuelle Wirtschaftsdaten zeichneten ein positives Bild: Das Konsumklima der Universität Michigan für November zeigte sich überraschend verbessert.

Der eindeutige Wahlsieg von Donald Trump hatte zur Wochenmitte eine starke Kursrally an den US-Börsen ausgelöst. Anleger richten ihren Blick nun auf Themen wie Steuersenkungen, Deregulierung und die Aussicht auf eine möglicherweise steigende Staatsverschuldung. Da Trumps Partei nach der Eroberung der Senatsmehrheit auch im Repräsentantenhaus die Führung behalten könnte, könnte er sein politisches Programm weitgehend ohne Widerstände umsetzen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendierten am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,08 Prozent bei 39'533,32 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,51 Prozent höher auf 3'470,07 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gab daneben schlussendlich 1,45 Prozent auf 20'426,93 Stellen ab.

Starke Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag neue Rekordstände verzeichneten, verpufften. Die Anleger seien enttäuscht von dem jüngsten chinesischen Konjunkturpaket, erklärten Händler die gedämpfte Stimmung. Belastend wirkten auch die am Wochenende veröffentlichen chinesischen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise sind im Oktober langsamer gestiegen als erwartet, während die Erzeugerpreise abermals zurückgegangen sind.

Das chinesische Konjunkturpaket ist nicht der erhoffte grosse Wurf. Der Nationale Volkskongress beschloss am Freitag, über ein Schulden-Swap-Programm im Volumen von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) die Finanzkraft der Lokalregierungen zu stärken. Beobachter bemängeln aber das Fehlen direkter Stimuli oder gezielter Massnahmen zur Förderung des Wohnungsmarkts und des privaten Konsums.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires