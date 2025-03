Rezessionsängste sorgen für tiefrote Vorgaben: SMI tiefer erwartet -- DAX dürfte etwas höher starten -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach den tiefroten Vorgaben am Dienstag vorbörslich schwächer.

Der SMI hatte zum Wochenstart bei 13’013,45 Punkten geschlossen - mit einem Abschlag von 0,48 Prozent.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben merklich nach. Der SPI ging 0,56 Prozent niedriger bei 17’142,95 Zählern aus dem Handel, während der SLI letztlich 0,81 Prozent auf 2’101,64 Stellen verlor.

Ob die heimischen Börsen den schwachen US-Vorgaben etwas entgegenzusetzen haben, bleibt abzuwarten.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas höherer Start ab.

Zwar startete der DAX hatte zum Wochenstart 1,69 Prozent tiefer bei 22'620,95 Punkten geschlossen.

Den neuerlichen Kursrutsch in den USA hat der deutsche Leitindex damit womöglich bereits vorweggenommen. Von seinem Rekord vom vergangenen Donnerstag bei 23'475 Punkten hatte der DAX zuletzt um bis zu 4 Prozent korrigiert - zurück an die 21-Tage-Linie. Verglichen mit den US-Indizes hält sich der DAX mit seinem Jahresplus von immer noch klar über 13 Prozent weiter gut.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag deutlich abwärts.

Der Dow Jones verabschiedete sich 2,08 Prozent tiefer bei 41'912,35 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte daneben um 4,00 Prozent auf 17'468,32 Punkte ab.

Nach der jüngsten Stabilisierung ist es an den US-Börsen am Montag zu erheblichen Kursverlusten bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und dem Kahlschlag am Staatsapparat machen sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten. Unter diesen Sorgen litten vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte.

Trump hatte zwar jüngst die Zölle für Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada vorerst wieder ausgesetzt, sofern die Waren unter das Freihandelsabkommen USMCA fallen. Allerdings drohte der Republikaner Kanada mit weiteren Zöllen - besonders im Bereich der Landwirtschaft.

Derweil verdichten sich die Spekulationen, dass Trump bereit ist, Härten in der Wirtschaft und auf den Märkten in Kauf zu nehmen, um langfristige Ziele wie Erhebung von Importzöllen und eine kleinere Regierung zu erreichen. Trump sagte, die US-Wirtschaft befinde sich in einer "Übergangsphase", und wies damit Bedenken über die Risiken einer Abkühlung zurück.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich nach den kräftigen Kursverlusten an der Wall Street ebenfalls schwach.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,64 Prozent auf 36'793,11 Zähler.

In China setzt sich der Abwärtstrend vom Vortag fort: Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zeitweise 0,03 Prozent auf 3'365,09 Indexpunkte.

In Hongkong rutscht der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,77 Prozent auf 23'600,22 Zähler ab.

Auf das Sentiment drückt der Abverkauf an Wall Street. US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seines Wirtschaftsprogramm eine vorübergehende Rezession in den USA nicht ausgeschlossen. Das schürt nicht nur Wachstumsängste sondern die angesichts der sprunghaften Zollpolitik Trumps ohnehin schon herrschende Unsicherheit weiter. Die Abgaben im asiatischen Handel fallen allerdings weitaus moderater aus als in den USA. Viele Investoren sind dabei, aus den US-Märkten nach Europa oder auch Asien umzuschichten. Unterstützt wird diese Bewegung noch durch Empfehlungen durch Analysten. So soll die Citigroup die Empfehlung für US-Aktien gesenkt, und die für chinesische Titel erhöht haben. Auch in Asien stehen Technologiewerte unter Druck.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires