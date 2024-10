Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte nach oben.

Der SMI schob sich nach einem etwas leichteren Start auf grünes Terrain und blieb bis zum Handelsende dort. Er wies schlussendlich einen Aufschlag von 0,93 Prozent auf 12'122,92 Punkte aus.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI notierten ebenfalls oberhalb der Nulllinie. Sie gingen 0,85 Prozent höher bei 16'168,60 Zählern bzw. 0,88 Prozent fester bei 1'985,03 Punkten in den Feierabend.

Neuen Diskussionsstoff für die Börsianer dürfte das für nach Börsenschluss in Europa angesagte Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank liefern, oder spätestens die für Donnerstag terminierten neuesten Zahlen zur Teuerung in den USA. Die Märkte würden derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung des Fed an der kommenden Sitzung von 25 Basispunkten einpreisen, hiess es etwa in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote. Diese Prognosen würden derzeit aber so rasch wechseln, dass bei einer negativen Überraschung bei den US-Konsumentenpreisen auch rasch eine Zins-Nullrunde wieder aufs Tapet kommen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt arbeitete sich am Mittwoch in die Gewinnzone vor.

Der DAX eröffnete minimal tiefer, erholte sich im Tagesverlauf dann jedoch. Er schloss die Sitzung 0,99 Prozent im Plus bei 19'254,83 Zählern. Der deutsche Leitindex konnte sich damit über 19'000 Punkten behaupten, nachdem er tags zuvor die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigt hatte.

Wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird. Auch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, "könnte tiefere Einblicke in den Diskussionsverlauf und das Stimmungsbild innerhalb der Fed liefern", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

In den USA ging es heute nach oben.

Der Dow Jones eröffnete noch marginal leichter, konnte sich dann aber ins Plus absetzen und beendete den Mittwochshandel letztendlich 1,03 Prozent stärker bei 42'512,00 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging ebenfalls nur knapp im Minus in den Handel. Auch er konnte im Verlauf Zuwächse verzeichnen und schloss somit 0,60 Prozent höher bei 18'291,62 Zählern.

Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch doch noch Schwung bekommen. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch. Der Dow Jones Industrial, der bekannteste Wall-Street-Index, ist nicht mehr weit von seiner Ende September erreichten Bestmarke entfernt.

Die steigenden Kurse sind laut Marktbeobachtern allerdings nicht nur auf besonders grossen Optimismus zurückzuführen. Eher, so hiess es, wollten wohl so einige Pessimisten, die Short-Positionen eingegangen waren, nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden. Wer sich also Aktien zu einem früheren Zeitpunkt geliehen und dann verkauft hatte, ohne sie zu besitzen, weil er fallende Kurse erwartet hatte, deckt sich nun wieder mit Aktien ein, um Verluste zu begrenzen. Das kann zu sich verstärkenden Kursanstiegen führen.

Die Nervosität blieb weiterhin hoch, zumal am Donnerstag die Inflationsdaten für September anstehen. Sie haben das Potenzial, den weiteren Zinspfad der US-Notenbank zu beeinflussen. Fallen sie höher aus als erwartet, könnte die Fed im November die Füsse stillhalten und gar nicht erst an der Zinsschraube drehen, vermutet Analyst Christian Henke vom Broker IG. Damit würden die nach den Jobdaten bereits gesunkenen Hoffnungen auf Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer erhalten.

Das Protokoll zur letzten Fed-Sitzung brachte unterdessen wenig Neues. Es war obendrein auch vor den überraschend starken Arbeitsmarktdaten am Freitag verfasst worden, weshalb die Hoffnung auf einen zweiten Zinssenkungsschritt um 0,5 Prozentpunkte im November am Markt inzwischen komplett ausgepreist wurde.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,31 Prozent bei 39'401,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 2,95 Prozent auf 3'354,87 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng um 4,23 Prozent aufwärts auf 21'510,97 Einheiten (MEZ: 07:35).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag mit Zugewinnen. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo teils neue Rekordhochs markiert wurden.

Weiter extrem volatil geht es an den chinesischen Börsen zu. Rückenwind kommt von der People's Bank of China, die, wie bereits angekündigt, dem Markt frische Liquidität bereitgestellt hat. Vor allem aber wird die Stimmung aufgehellt davon, dass für Samstag eine Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angekündigt wurde. Der Markt setzt dabei auf die Ankündigung weiterer Stützungsmassnahmen zur Ankurbelung der mauen Wirtschaft des Landes.

Die chinesische Regierung und die People's Bank of China hatten zuletzt bereits ein Massnahmenpaket aufgelegt, das in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne an den Börsen gesorgt hatte. Enttäuschung darüber, dass jüngst von der Entwicklungskommission nicht noch weitere Stimuli hinzukamen, hatte an den Vortagen dann für massiven Kurskorrekturen gesorgt. Bei den Einzelwerten geht es insbesondere für Immobilienaktien wieder kräftig nach oben. Aber auch Technologietitel sind stark gesucht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires