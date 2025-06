Handelsbeziehungen im Blick: Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen, am Freitag tendierte er im Plus.

Der SMI begann die Sitzung noch moderat im Minus und gewann nach einem zähen Geschäft letztlich hinzu. Sein Schlussstand: 12’366,17 Zähler (+0,39 Prozent).

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten schwächer und folgten im weiteren Verlauf der freundlichen Tendenz des Leitindex. Der SPI ging 0,38 Prozent höher bei 17’042,71 Stellen ins Wochenende, während der SLI letztlich 0,56 Prozent stärker bei 2’019,59 Punkten schloss.

Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Im Fokus stand die UBS-Aktie, für die es nach oben ging. Wie die Schweizer Regierung mitteilte, muss die Bank wegen strengerer Eigenkapitalvorgaben für systemrelevante Banken bis zu 26 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital vorhalten. Der Schweizer Bundesrat zieht damit nach eigenen Angaben Lehren aus der Krise der Credit Suisse, die in einer staatlich orchestrierten Rettungsaktion von der UBS übernommen wurde.

Allerdings, so hiess es im Handel, können bereits zum Kernkapital gehörende AT1-Anleihen teilweise verrechnet werden, so dass sich der neue Kapitalbedarf um 8 Milliarden Dollar reduziere. Das erkläre die positive Reaktion der Aktie. Die Nachricht, dass die UBS mehrere Jahre Zeit haben wird, um die neuen "Too-big-to-fail"-Vorschriften der Schweiz vollständig zu erfüllen, wurde von RBC Capital Markets positiv bewertet.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt wurde trotz des Feiertages gehandelt. Anleger hielten sich aber zurück.

Der DAX schloss 0,54 Prozent tiefer bei 24'173,79 Punkten.

Die Umsätze blieben zum Feiertagshandel niedrig, hatten im Vorfeld Marktteilnehmer in Asusicht gestellt. Der DAX habe sich zuletzt relativ unbeeindruckt von den fundamentalen Risiken wie dem Zollstreit gezeigt. Mangels neuer Impulse rücke nun die technische Situation in den Vordergrund. Die jüngsten Bewegungen deuteten auf Unsicherheit hin und auch darauf, dass die Luft zunehmend dünner werde. Trotzdem sei der Aufwärtstrend weiter intakt, und das deute daraufhin, dass der DAX über den Tag hinaus weiter zulegen könnte.

WALL STREET

An den US-amerikanischen Märkten überwog am Montag verhaltene Zuversicht.

Der Dow Jones schloss bei 42'761,76 Punkten und damit kaum verändert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,31 Prozent auf 19'591,24 Punkte zu.

Nach den Gewinnen zum Ausklang der Vorwoche war die Stimmung am Montag weiter zuversichtlich. Die jüngsten Kursgewinne konnten in überschaubarem Rahmen verteidigt werden, ausgelöst durch gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten und von US-chinesischen Handelsgesprächen am Montag in London.

Die Hoffnung war, dass sich beide Seiten annähern, was entsprechend positive Impulse für die weltweite Konjunktur liefern würde. US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Die US-Seite dürften China bei den Gesprächen dazu drängen, die Ausfuhr von Seltenen Erden auszuweiten, wobei das chinesische Handelsministerium am Wochenende signalisiert hatte, als Geste des guten Willens einige Exportlizenzen für Produkte aus dem Bereich der Seltenen Erden erteilt zu haben.

ASIEN

In Asien dominieren am Dienstag die Bären.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,47 Prozent auf 38'267,82 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,64 Prozent auf 3'378,02 Einheiten nach unten.

In Hongkong sind ebenso Verluste zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 24'080,49 Punkten.

An den Börsen in Fernost besteht am Dienstag dennoch weiter die Hoffnung, dass sich die USA und China bei ihren Gesprächen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen annähern. Die Verhandlungen gehen in London in den zweiten Tag und laut dem Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen von Chipexporten nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China angeboten haben, den Export dringend benötigter Seltener Erden wieder hochzufahren. Für die zukünftig zwischen beiden Ländern erhobenen Zölle, die Hauptgegenstand der Verhandlungen sind, wird das an den Aktienmärkten als positives Signal gewertet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires