Gewinnmitnahmen in Asien: Shanghai Composite bricht ein

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag volatil.

Der SMI eröffnete zwar im Minus, arbeitete sich im weiteren Verlauf jedoch an die Nulllinie vor und pendelte um diese. Er schloss 0,02 Prozent höher bei 12'010,99 Einheiten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI orientierten sich nach einem negativen Start zeitweise seitwärts und notierten schlussendlich 0,07 Prozent im Minus bei 16'031,84 Punkten respektive 0,07 Prozent tiefer bei 1'967,71 Einheiten.

Der SMI hatte sich nach einem Taucher unter die Marke von 11'900 Punkten wieder etwas gefangen. Das Schlussquartal 2024 zeigt sich damit weiterhin ziemlich holprig. Dabei gilt das vierte Quartal in der Regel als eines der besten für die Börsen. Aktuell gebe es aber zu viele Unsicherheitsfaktoren, hiess es im Handel. Neben den Spannungen im Nahen Osten müssen Investoren auch ihre Zinserwartungen weiter anpassen.

So verdichten sich die Anzeichen für eine weitere Zinssenkung der EZB in der kommenden Woche, während nicht zuletzt der starke US-Jobreport vom vergangenen Freitag die Hoffnungen auf grössere Senkungen in den USA dämpfte. "Zudem schwebt das Damoklesschwert einer noch ausstehenden Reaktion Israels auf den Raketenangriff aus dem Iran über dem Markt", ergänzte ein Händler. Es sei die Angst vor einer Vergeltung in Richtung Öl-Infrastruktur des Iran, die neben dem Atomprogramm wohl die verwundbarste Stelle auch für die Finanzmärkte ist. Nachdem Ölpreise erstmals seit August wieder über die Marke von 80-US-Dollar je Barrel gestiegen waren, haben Gewinnmitnahmen sie nun etwas zurückkommen lassen.

Darüber hinaus beginnt allmählich die Bilanzsaison zum dritten Quartal. Hierzulande gibt Givaudan am Donnerstag den Startschuss. Am Freitag geht es dann in den USA mit den Zahlen von JPMorgan, Bank of New York und Wells Fargo so richtig los.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts.

Der DAX startete auf rotem Terrain und notierte auch anschliessend tiefer. Vorübergehend fiel er sogar unter 19'000 Einheiten zurück. Letztlich beendete er den Handel 0,20 Prozent im Minus bei 19'066,47 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt war am Dienstag nach negativen Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen etwas unter Druck geraten.

"Die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA verunsichern den Markt, da sie die Erwartungen zur zukünftigen Geldpolitik der US-Notenbank infrage stellen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ob die US-Notenbank ihren Kurs beibehält, hänge auch von den US-Inflationsdaten am Donnerstag ab. "Bei einem deutlichen Anstieg der Teuerungsrate dürften die Zinssenkungshoffnungen schnell schwinden."

WALL STREET

Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn verbuchte die Wall Street am Dienstag Zuschläge.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Kursplus von 0,30 Prozent bei 42'080,37 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben deutlicher zu und schloss mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 18'182,92 Indexpunkten.

Angesichts der anhalten Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, agierten jedoch auch die Anleger in den USA weiter vorsichtig. Bremsend wirkte zuletzt auch der jüngste Anstieg der Marktzinsen. Nachdem sich die US-Wirtschaft weiter solide zeigt, wurde am Markt eine weitere grosse Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im November ausgepreist, woraufhin die Marktzinsen wieder deutlich stiegen. Im Blick stehen nun die US-Inflationsdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Grosse Überraschungen werden hier am Markt jedoch nicht erwartet. Auch vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erwartet man wenig Neuigkeiten hinsichtlich des weiteren Zinskurses der US-Notenbank.

In den Fokus der Anleger rückte nun auch zunehmend die anlaufende Berichtssaison. Bereits vor Handelsbeginn hat PepsiCo Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Getränke- und Snackkonzern enttäuschte dabei bei den Umsätzen, die unter den Markterwartungen lagen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Mittwoch gemischte Vorzeichen auf.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,78 Prozent auf 39'242 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bricht der Shanghai Composite nach seinem gestrigen Kurssprung wieder ein und fällt zur gleichen Zeit um 5,30 Prozent auf 3'305 Zähler.

Auch in Hongkong geht es zur Wochennmitte weiter abwärts: Der Hang Seng verliert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 1,39 Prozent auf 20'635 Einheiten.

In Japan sind die Sorgen vor einer strafferen Fiskalpolitik, ein Grund für die jüngsten Kursverluste bei japanischen Aktien, etwas zurückgegangen, nachdem der neue Premierminister Shigeru Ishiba erklärt hat, dass er keine unmittelbaren Pläne für die Erhöhung einer Steuer auf Kapitalerträge habe.

In Hongkong setzen sich die Verluste nach dem gestrigen Kursrutsch fort. Da hatte Enttäuschung über ausgebliebene weitere Konjunkturprogramme Pekings für umfangreiche Gewinnmitnahmen gesorgt. Zuvor waren die Aktienkurse tagelang stark gestiegen, gestützt von massiven Konjunkturmassnahmen der chinesischen Regierung und geldpolitischen Lockerungen.

Auf dem chinesischen Festland büsst der Schanghai-Composite die kräftigen fortgesetzten Rallygewinne vom Vortag wieder ein. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Index gestützt von den Konjunkturprogrammen innerhalb eines Monats um 23 Prozent gestiegen war.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires