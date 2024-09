Schwache US-Vorgaben: Märkte in Fernost mit klaren Abgaben

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt trennten sich am Freitag vermehrt von Aktien.

Der SMI beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,02 Prozent bei 11'908,24 Punkten. Auch zu Handelsbeginn hatte der heimische Leitindex Verluste verbucht, war dann jedoch im Verlauf in den positiven Bereich gestiegen. Die Gewinne erwiesen sich allerdings als nicht von Dauer.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI beendeten den Freitagshandel ebenfalls tiefer. Der SPI verlor letztlich 1,02 Prozent auf 15'826,09 Punkte, während der SLI um 0,99 Prozent tiefer bei 1'928,02 Zählern schloss.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte seine Talfahrt auch am Freitag weiter fort. Am Nachmittag sorgten vor allem die US-Börsen für Belastung, die stark unter Druck gerieten. Die Veröffentlichtung des US-Arbeitsmarktberichts brachte hingegen keine nachhaltigen Impulse, auch wenn der Hauptfokus der Anleger am Freitag auf den Daten lag.

Die US-Wirtschaft schuf im August weniger Arbeitsplätze als erwartet. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in einer stabilen Verfassung, wenngleich sich die Dynamik im Trend abschwächt", urteilte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Seiner Einschätzung nach stützt dies die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed Mitte September ihre Zinsen senken kann. Für einen grossen Schritt um 0,50 Prozentpunkte, der von einigen für möglich gehalten wird, gebe es aber keine Argumente.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knickte am Freitag ein.

Der DAX ging bei 18'301,90 Zählerun um satte 1,48 Prozent tiefer aus dem Handel. Zur Eröffnung hatte der deutsche Leitindex nur leicht nachgegeben und war zwischenzeitlich gar in die Gewinnzone gestiegen, bevor am Nachmittag nach Handelsstart in den USA kräftiger Verkaufsdruck einsetzte.

Die US-Wirtschaft hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote ging wie erwartet etwas zurück, nachdem sie im Juli noch den höchsten Stand seit Oktober 2021 erreicht hatte. Derweil stiegen die Stundenlöhne etwas stärker als von Ökonomen prognostiziert.

Insgesamt sei der Bericht etwas schwächer als erwartet ausgefallen, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er interpretierte ihn als "ein weiteres Puzzlestück des Bildes, das die Abkühlung der US-Wirtschaft und des US-Arbeitsmarktes immer deutlicher zeigt". Gleichzeitig seien die Daten "aber auch keine Katastrophe" und dürften den Weg für eine erste US-Zinssenkung frei machen - wenn auch nicht unbedingt für einen grossen Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten.

Der nächste Fed-Zinsentscheid steht am 18. September an, rund eine Woche früher der Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine Zinssenkung gilt auch hier als sicher, nachdem die Währungshüter im Juni erstmals seit Jahren den Leitzins reduziert hatten.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Verluste.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas stärker, drehte anschliessend jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 1,01 Prozent tiefer bei 40'345,41 Punkten.

Der NASDAQ Composite verbuchte derweil noch deutlichere Verluste, nachdem er zum Start noch knapp im Plus notiert hatte. Er verabschiedete sich 2,55 Prozent schwächer bei 16'690,83 Zählern ins Wochenende. Als Belastung erwies sich hier ein Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom. Der Chipkonzern hatte mit seiner Prognose enttäuscht.

Top-Thema waren vor dem Wochenende die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für August, die bereits vor Handelsbeginn veröffentlicht wurden. Die Arbeitsmarktzahlen gelten als massgeblich für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wurden im August in den USA mit 142'000 weniger Stellen als erwartet geschaffen, zugleich wurden die Zahlen für die beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert. Volkswirte hatten mit 161'000 neu geschaffenen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,2 von 4,3 Prozent gesunken, was von Ökonomen erwartet wurde. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 35,21 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,8 (3,6) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Die Daten sprechen für eine erste Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September. Die Arbeitsmarktdaten dürften die Fed nach Einschätzung von Thomas Altmann, Marktstratege bei QC Partners, allerdings nicht unbedingt zu einer XL-Senkung um 50 Basispunkte veranlassen. Denn der Anstieg der Löhne falle etwas höher aus als vom Markt erwartet und sicherlich auch höher als von der Fed gerne gesehen. Das wird die Fed genau im Auge behalten. Und auch diese Lohnentwicklung spreche für eine klassische Senkung um 25 Basispunkte. In der Summe enthalte der Arbeitsmarktbericht nichts, was zu einer grossen Neubewertung des Aktien- oder Rentenmarktes führen müsste.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen halten sich am Montag in Deckung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsst derzeit 1,02 Prozent ein auf 36'020,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,95 Prozent auf 2'739,51 Zähler. In Hongkong knickt der Hang Seng derweil um 1,93 Prozent ein auf 17'107,74 Einheiten.

Zum Start in die neue Woche dominieren negative Vorzeichen an den Börsen in Asien. Die Aktienmärkte der Region folgen der Wall Street nach unten, wo Rezessionssorgen am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatten, nachdem die Arbeitsmarktdaten für August schwächer ausgefallen waren als erwartet. In Asien lösen sich derweil vielerorts die Indizes von ihren Tagestiefs, nachdem die Futures auf die grossen US-Aktienindizes ins Plus gedreht haben. In Tokio belastet, dass das japanische Bruttoinlandsprodukt für das zweite Kalenderquartal nach unten revidiert wurde. Derweil stiegen die chinesischen Verbraucherpreise im August etwas weniger stark als von Volkswirten geschätzt, die Erzeugerpreise verzeichneten hingegen den 23. Rückgang in Folge.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires