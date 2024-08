Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch auf grünem Terrain.

Der SMI eröffnete bereits höher und verbuchte auch im Anschluss weitere Gewinne. Letztendlich ging er 2,89 Prozent fester bei 11'843,18 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und beendeten die Sitzung 2,74 Prozent höher bei 15'767,19 Einheiten bzw. 2,86 Prozent stärker bei 1'914,67 Zählern.

Die Schweizer Börse zeigte am Mittwoch einen weiteren Stabilisierungsversuch. Nach den heftigen Verlusten der Vortage beruhigten sich die Börsen rund um den Globus wieder, in den USA und am Morgen auch in Japan griffen Anleger bei Aktien wieder zu. Die Mehrheit der Investoren betrachte die Probleme als kurzfristig und stimmungsabhängig und nicht als langfristiges Problem der Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen oder gar der Wirtschaft insgesamt, sagten Börsianer. Allerdings bleibe die Lage fragil, wurde betont.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Mittwoch im Plus.

Der DAX eröffnete quasi unverändert und steigt dann direkt deutlich an. Letztendlich ging er 1,50 Prozent höher bei 17'615,15 Einheiten in den Feierabend.

Auch die Aktien-Anleger in Deutschland fassten am Mittwoch wieder Mut. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Aus Japan, wo der Leitindex Nikkei am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen nun beschwichtigende Signale von der Notenbank. Diese werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hiess es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte konnten ihren Erholungskurs zur Wochenmitte nicht halten.

Der Dow Jones eröffnete die höher und hielt sich zunächst auch in der Gewinnzone. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch ins Minus, wo er 0,60 Prozent schwächer bei 38'763,48 Punkten aus dem Handel ging.

Der NASDAQ Composite legte zum Start deutlich zu und bewegte sich ebenfalls zunächst klar im Plus. Doch auch er konnte seine Gewinne nicht verteidigen und rutschte in die Verlustzone ab. Letztendlich notierte er 1,05 Prozent tiefer bei 16'195,81 Zählern.

In den Fokus der Anleger rückten zur Wochenmitte unter anderem die Aktien grosser Tech-Konzerne, wie NVIDIA, Amazon, Microsoft, Apple und AMD, die die aktuelle Erholung zu einem grossen Teil tragen.

Daneben rückten unter anderem Airbnb, Reddit, Rivian, Super Micro Computer, Aurora Cannabis und Walt Disney mit Zahlenvorlagen in den Fokus der Anleger.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt aktuell 0,62 Prozent auf 34'870,99 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,38 Prozent im Plus auf 2'880,61 Zähler. Auch der Hang Seng gewinnt 0,71 Prozent auf 16'998,45 Einheiten. Stand: 7.08 Uhr MEZ

Die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien ist am Donnerstag nach den teils extrem volatilen Vortagen weiter von erhöhter Nervosität geprägt, auch wenn die Tendenz in eher engen Grenzen uneinheitlich ist. Die Vorgabe der Wall Street ist eher negativ. Dort war ein kräftiger Erholungsschub im frühen Handel wieder komplett in sich zusammengefallen. Marktteilnehmer begründeten das mit einer schwach verlaufenen Auktion neuer zehnjähriger US-Anleihen und der weiter hohen Nervosität am Markt nach der jüngsten plötzlichen und kräftigen Talfahrt. In Tokio wirken die taubenhaften Aussagen des stellvertretenden Notenbankchefs Uchida weiter positiv. Er hatte mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde, solange die Märkte so volatil sind, schon am Vortag nicht nur in Tokio für Beruhigung gesorgt. Der Yen hatte darauf deutlicher nachgegeben, aktuell liegt er wieder fester im Markt. Der Dollar kostet 146,27 Yen, verglichen mit l47,38 zur gleichen Vortageszeit. Man warte nun mit mehr Spannung als sonst auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf, heisst es vielerorts, nachdem am vergangenen Freitag der überraschend schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juli weltweit Rezessionssorgen ausgelöst hatte.

