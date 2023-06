Aussicht auf weitere Zinserhöhungen mindert Kauflaune: SMI startet nahe Nulllinie -- DAX mit etwas schwächerer Eröffnung -- Asiens Börsen schwächeln

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag zum Auftakt neutral.

Der SMI beginnt die Sitzung kaum verändert.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen der stabilen Tendenz des Leitindex.

Im US-Handel hatten am Vorabend vor allem die zuletzt starken Technologiewerte einen schweren Stand. Steigende Anleiherenditen hätten den Anlegern die Lust auf Aktien vermiest, hiess es im dortigen Handel.

Grundsätzlich fehlt es laut Händlern aber weiterhin an Impulsen. Vor allem aus dem Unternehmenssektor gebe es derzeit sehr wenig zu berichten, was sich bis zum Beginn der Halbjahressaison ab Mitte Juli wohl nicht gross ändern dürfte. Entsprechend sind weiterhin die Notenbanken mir ihren Zinsentscheiden im Fokus. Die nächste Woche könnte diesbezüglich eine entscheidenden Handelswoche werden mit den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der EZB.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt zum Handelsauftakt leicht nach.

Der DAX steigt bei 15'951,61 Zählern (minus 0,06 Prozent) ein.

Der DAX dehnt seine leichten Vortagesverluste an Fronleichnam zunächst weiter aus. Tags zuvor hatte sich der DAX einmal mehr an der Charthürde von 16'000 Punkten festgelaufen. Nun droht ein neuerlicher Test der leicht steigenden 50-Tage-Linie bei aktuell 15'815 Punkten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Im US-Handel hatten vor allem die zuletzt starken Technologiewerte am Vorabend einen schweren Stand. Steigende Anleiherenditen hatten den Anlegern die Lust auf Aktien vermiest. Der Markt setzt auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überraschte.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones Index gewann 0,28 Prozent auf 33'666,04 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite sackte daneben 1,29 Prozent auf 13'104,89 Zähler ab.

Auch zur Wochenmitte kamen die Kurse unter den Standardwerten an der Wall Street nicht richtig in Schwung. Nach der Beilegung des Schuldenstreits lag der Fokus weiter auf den Zinsperspektiven, da die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten bereits ihre Schatten voraus warfen. Unerwartet schwache Handelszahlen aus China gehörten zu den bremsenden Einflüssen.

Bei den Einzelwerten erholte sich die Coinbase -Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die SEC ist der Auffassung, die grösste US-Krypto-Plattform verstosse gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschrieben. Bereits zu Wochenbeginn hatte die SEC die Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,22 Prozent auf 31'523,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,12 Prozent nach unten auf 3'193,96 Zähler. Der Hang Seng sinkt daneben stellenweise um 0,39 Prozent auf 19'177,52 Einheiten.

Unsicherheit in puncto der Zinspolitik der Notenbank und steigende Anleiherenditen haben die meisten Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Investoren setzen offenbar auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überrascht hatte. Der indische Aktienmarkt profitiert schon eine Weile von Geldzuflüssen ausländischer Investoren, die angesichts einer eher trägen Wirtschaftsentwicklung Chinas nach aussichtsreicheren, aufstrebenden Märkten suchen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires