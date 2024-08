Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Rot.

Der SMI drehte nach einem positiven Start ins Minus und schloss 0,28 Prozent leichter bei 11'510,46 Zählern.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und beendeten den Dienstagshandel mit Abschlägen von 0,10 Prozent bei 15'361,66 Punkten bzw. 0,30 Prozent bei 1'861,36 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte damit nach einem freundlichen Start den Abwärtstrend fort. Die Anschlusskäufe seien rasch abgeebbt, sagten Händler. "Das zeigt, dass das Vertrauen noch nicht wieder da ist", meinte einer. Anleger sollten trotzdem nicht in Panik verfallen, sagte Roman Przibylla von Maverix Securities. "Die aktuellen Verwerfungen deuten eher darauf hin, dass wir es momentan nur mit einem Sommergewitter und nicht mit einem Tornado zu tun haben", sagte Przibylla.

Auf Unternehmensebene sorgte hierzulande Meyer Burger für Schlagzeilen. So wird das Unternehmen mit Solestial im Rahmen einer strategischen Partnerschaft ultradünne Siliziumsolarzellen und Module für die Anwendung in der Raumfahrt herstellen, wie es in einer Mitteilung hiess.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück.

Der DAX wechselte nach einem quasi unveränderten Start mehrfach das Vorzeichen und ging schlussendlich mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 17'354,32 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex handelte damit aber merklich über dem Tief vom Vortag, als er unter die Marke von 17'000 Zählern zu fallen drohte. Zu einer klaren Gegenbewegung auf die jüngsten hohen Verluste reichte es am Dienstag aber noch nicht.

Sorgen über eine Rezession in den USA hatten die Weltbörsen seit Donnerstag einknicken lassen. Die Experten von Capital Economics äusserten sich hingegen zuversichtlich. Sie halten trotz der zuletzt schwachen Daten vom Arbeitsmarkt eine sogenannte "weiche Landung" der US-Wirtschaft noch immer für das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Turbulenzen an den Märkten könne die US-Notenbank die Geldpolitik schneller lockern als bislang gedacht.

WALL STREET

Nach der dreitägigen Talfahrt der Wall Street setzte am Dienstag eine vorsichtige Erholung ein.

So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich aus. Er beendete den Tag letztlich 0,76 Prozent stärker bei 38'996,60 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite legte im Verlauf kräftig zu, nachdem er zum Start bereits leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 16'366,85 Zähler (+1,03 Prozent).

An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen griffen wieder zunehmend Käufer zu. Laut Handelsdaten von Goldman Sachs hatten schon zu Wochenbeginn Hedge-Fonds die Talfahrt insbesondere bei Technologieaktien für Käufe genutzt. "Etliche Hedge-Fonds sehen den Ausverkauf als Kaufgelegenheit", sagte Jonathan Caplis vom Research-Unternehmen Pivotalpath. Die Mehrheit der Investoren, mit der er gesprochen habe, betrachte die aktuellen Probleme als kurzfristig und stimmungsabhängig und nicht als langfristiges Problem der Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen oder gar der Wirtschaft insgesamt. Trotz heftiger Verluste hatten die US-Börsen am Montag klar oberhalb ihrer Tagestiefs geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert zeitweise 2,86 Prozent höher bei 35'668,37 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite stellenweise 0,31 Prozent im Plus bei 2'876,17 Zählern. Auch der Hang Seng gewinnt zeitweise 1,31 Prozent auf 16'864,92 Einheiten hinzu.

Nach einem turbulenten Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch mit Aufschlägen. Positive Impulse kamen von der Wall Street. Dort waren die Börsen nach einer dreitägigen Talfahrt auf Erholungskurs gegangen. Grund für die jüngste Abwärtsbewegung waren Befürchtungen, dass die US-Notenbank zu spät die Zinsen senken könnte und die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte.

"Im Gegensatz zum Prozess der Leitzinserhöhungen in Europa und den Vereinigten Staaten befindet sich die japanische Wirtschaft nicht in einer Situation, in der die Bank hinter die Kurve fallen könnte, wenn sie den Leitzins nicht in einem bestimmten Tempo anhebt", sagte Uchida. Die jüngsten Entwicklungen an den Märkten seien "extrem volatil" gewesen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires