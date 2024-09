Vor US-Arbeitsmarktbericht: Börsen in Asien tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich auch im Donnerstagshandel in der Verlustzone.

Der SMI war mit einem Abschlag in den Handel gestartet und blieb auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztendlich stand noch ein Verlust von 1,19 Prozent bei 12'031,34 Punkten zu Buche.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen den Donnerstag nach einem schwächeren Sitzungsstart ebenfalls in der Verlustzone ab (SPI: -1,06 Prozent bei 15'989,94 Zählern; SLI: -1,07 Prozent bei 1'947,38 Punkten).

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Donnerstag weiterhin schwächer. Zwar habe der Druck seit Handelsbeginn etwas nachgelassen, hiess es am Markt. Die Anlegerinnen und Anleger seien aber verunsichert über die weitere Entwicklung vor allem der US-Wirtschaft und damit auch der Finanzmärkte. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag hielten sich die Anleger aus Risikoscheu zurück. Die Kurse gaben daher weiter nach. Zudem fielen im Herbst nicht selten nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch die Aktienkurse.

Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft erhielten die Marktteilnehmer am Nachmittag von weiteren US-Daten, darunter der ADP-Bericht und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als Vorboten für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zudem stand der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten.

Der DAX gab zum Handelsauftakt nach, kämpfte sich im Verlauf aber auf grünes Terrain vor und konnte zwischenzeitlich leichte Gewinne verzeichnen. Kurz vor Handelsschluss fiel er jedoch wieder an die Nulllinie zurück, wo er minimale 0,08 Prozent tiefer bei 18'576,50 Punkten in den Feierabend ging.

Das Wochenhighlight - der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag rückt immer näher. Die Anleger warten gespannt auf die Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Der Arbeitsmarkt sollte nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Denn ein zu starker Arbeitsmarkt spräche eher für nur langsame Zinssenkungen, ein schwacher Jobreport würde Konjunktursorgen nähren. So gab es am Mittwoch durchwachsene Signale vom US-Arbeitsmarkt : Die Zahl der offenen Stellen war im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Einen weiteren Vorgeschmack auf den offiziellen Jobbericht gaben am Donnerstagnachmittag ADP-Daten aus dem Privatsektor. Die Anleger waren jedoch weiterhin nervös und scheuten das Risiko.

Saisonal halte der September den Titel des schwächsten Monats am Aktienmarkt, und der August folge nicht weit dahinter. Die aktuelle Entwicklung passe also ins historische Bild.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung zwar etwas höher, fiel dann aber schnell in die Verlustzone. Letztlich beliefen sich die Einbussen auf 0,54 Prozent (Schlussstand: 40'755,75 Einheiten).

Der NASDAQ Composite startete moderat im Minus und pendelte dann um die Nulllinie. Der Tech-Index ging bei 17'127,66 Zählern in den Schlusshandel - damit verzeichnete der NASDAQ Composite immerhin leichte Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent.

Die Anleger blieben am Donnerstag vor der Veröffentlichung frischer Konjunkturdaten verhalten gestimmt gegenüber US-Aktien. Am Vortag hatte sich die Lage stabilisiert nach einem Kursrutsch, der am Dienstag vor allem den Technologiesektor erwischt hatte. Am Donnerstag liessen sich nun nochmalige Verluste beobachten. Die Risikoscheu der Anleger habe bestand, hiess es von Experten.

Vorboten für den offiziellen Arbeitsmarktbericht lieferte am Donnerstag ein Bericht des privaten Dienstleisters ADP, wonach im August deutlich weniger Stellen geschaffen wurden als erwartet. Börsianer werteten den geringsten Jobanstieg seit Januar 2021 als Zeichen eines nicht gerade soliden Arbeitsmarktes.

Zum Wochenschluss werden dann in den Vereinigten Staaten die aktuellen Jobdaten veröffentlicht, die massgeblich sind für die Anleger, die derzeit zwischen Konjunktursorgen und Zinssenkungshoffnung schwanken.

ASIEN

Nach unten geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seinen Abwärtstrend fort und notiert zeitweise 0,69 Prozent im Minus bei 36'403,93 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite ebenfalls stellenweise 0,27 Prozent tiefer bei 2'780,79 Indexpunkten. In Hongkong wird aufgrund einer Taifun-Warnung nicht gehandelt. Im Donnerstagshandel hatte der Hang Seng letztlich 0,07 Prozent tiefer bei 17'444,30 Zähler notiert.

Aufgrund einer Taifunwarnung bleibt der Hang Sen zunächst geschlossen.

Marktteilnehmer halten sich mit Neupositionierungen zurück, sie warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für August später am Tag, von dem sie sich neue Erkenntnisse über die Lage der US-Konjunktur und damit verbunden, die Zinsperspektiven, erwarten. Dies gilt umso mehr, nachdem am Vortag eine Reihe von Konjunkturdaten insgesamt kein einheitliches Bild gezeigt hat, unter anderem mit Signalen einer weiteren Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. Der Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft fiel zuletzt deutlich niedriger aus als erwartet, wie der ADP-Arbeitsmarktbericht zeigte. Am Zinsterminmarkt wird weiter mit 43-prozentiuger Wahrscheinlichkeit für den 18. September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte eingepreist und mit 57 Prozent eine Senkung um 25 Basispunkte. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires