SMI voraussichtlich vor erneut schwachem Start -- DAX mit moderaten Verlusten erwartet -- Durchwachsene Börsenstimmung in Asien: Nikkei erneut mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch den Donnerstagshandel mit Verlusten begrüssen.

Der SMI hatte zur Wochenmitte bei 12'176,17 Punkten geschlossen - ein deutlicher Verlust von 1,39 Prozent.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen ebenfalls deutlich im Minus. Der SPI verabschiedete sich 1,33 Prozent leichter bei einem Schlussstand von 16'161,64 Einheiten; daneben schloss der SLI 1,47 Prozent tiefer bei 1'968,41 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag erneut schwächer erwartet. Nach dem Kursrutsch am Vortag seien die Anleger verunsichert, auch wenn die US-Börsen am Vortag wieder zu einer Stabilisierung angesetzt hätten, heisst es am Markt. "Das Gewitter ist noch nicht vorbei", sagt ein Händler. Die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession habe merklich zugenommen. "Die von vielen Auguren beschworene weiche Landung der US-Wirtschaft könnte doch weniger soft als erwartet ausfallen", meint ein Händler. Die Anleger seien nervös und scheuten das Risiko. Der September zähle zudem erfahrungsgemäss zu den schwierigeren Börsenmonaten, was einem wieder einmal schmerzlich bewusst werde. <ü> Über den Zustand der US-Wirtschaft erhoffen sich die Marktteilnehmer weiteren Aufschluss am Nachmittag, wenn weitere US-Daten, darunter mit dem ADP-Bericht und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die Vorboten für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag veröffentlicht werden. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich auf dem Programm. Wenn die Daten den Erwartungen entsprächen oder im Idealfall besser als erwartet ausfielen, könnte dies die Rezessionsängste zerstreuen und die Indizes bis zu den offiziellen Arbeitsmarktzahlen am Freitag stabil halten, heisst es bei Swissquote. "Fallen die Zahlen hingegen schwächer aus als erwartet, dürfte dies die Rezessionssorgen verstärken und die Renditen von US-Staatsanleihen, den Dollar und die Aktienindizes weiter belasten", heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird voraussichtlich zum Handelsstart am Donnerstag erneut Schwäche zeigen.

Der DAX hatte am Vortag bei 18'591,85 Punkten (minus 0,83 Prozent) geschlossen.

Das Wochenhighlight US-Arbeitsmarktbericht am Freitag rückt immer näher. Die Anleger warten gespannt auf die Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Der Arbeitsmarkt sollte nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Denn ein zu starker Arbeitsmarkt spräche eher für nur langsame Zinssenkungen, ein schwacher Jobreport würde Konjunktursorgen nähren. So gab es am Mittwoch durchwachsene Signale vom US-Arbeitsmarkt : Die Zahl der offenen Stellen war im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Einen weiteren Vorgeschmack auf den offiziellen Jobbericht geben am Donnerstagnachmittag ADP-Daten aus dem Privatsektor. Die Anleger sind nervös und scheuen das Risiko. Stephen Innes von SPI Asset Management fühlt sich an den schwachen Start in den August erinnert. Saisonal halte der September den Titel des schwächsten Monats am Aktienmarkt, und der August folge nicht weit dahinter. Die aktuelle Entwicklung passe also ins historische Bild.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch zurückhaltend.

Der Dow Jones stand zum Hanelsschluss bei 40'974,97 Punkten um nur minimale 0,09 Prozent höher. Er hatte die Sitzung etwas tiefer eröffnet und schwankte im Handelsverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten.

Der NASDAQ Composite schloss 0,3 Prozent schwächer bei 17'084,30 Punkten, nachdem er bereits zum Start nachgegeben und sich auch im Handelsverlauf hauptsächlich im Minus bewegt hatte.

Vordergründig wurde für die jüngste Stimmungseintrübung der am Dienstag veröffentlichte, unter Erwarten ausgefallene ISM-Index des verarbeitenden US-Gewerbes verantwortlich gemacht. Weil der Index im August zudem weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich verharrte, machte sich am Markt, wie schon einmal vor einem Monat zu beobachten, Angst vor einer harten Landung der US-Wirtschaft breit.

Die Anleger übten sich in Zurückhaltung vor dem potenziell richtungsweisenden US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag. Eine Indikation für diesen könnten die sogenannten Jolts sein, die Daten zu den offenen Stellen, Kündigungen und Entlassungen im Juli. Die Zahl der offenen Stellen war niedriger als erwartet.

Derweil ist das Defizit in der US-Handelsbilanz der USA im Juli gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 78,79 Milliarden Dollar nach revidiert 73,02 (vorläufig: 73,11) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 79,10 Milliarden Dollar gerechnet.

Von der Zinsseite scheint zunächst keine Unterstützung mehr zu kommen, zumal die Erwartungen an kommende Zinssenkungen ohnehin schon weit gelaufen sind. So werden in den USA bis zum Jahresende noch Zinssenkungen um insgesamt rund 100 Basispunkte erwartet. Derweil ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed am 18. September mit einem grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte nach unten aufwartet, wieder auf 44 Prozent gestiegen.

ASIEN

Nach den massiven Verlusten vom Vortag kommt es an den Börsen in Asien am Donnerstag nicht zu einer Stabilisierung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Abwärtstrend fort und rutschte weitere 1,05 Prozent auf einen Endstand von 36'657,09 Punkten ab.

Unklar ist die Richtung unterdessen auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite pendelt zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, zuletzt legte das Börsenbarometer moderate 0,09 Prozent auf 2'786,97 Punkte zu. Verluste werden unterdessen erneut aus Hongkong gemeldet: Für den Hang Seng geht es zeitweise 0,51 Prozent auf 17'368,02 Zähler nach unten.

Die Vorgaben von der Wall Street sind durchwachsen: Während die Standardwerte sich leicht stabilisiert zeigten, ging es bei Techtiteln erneut leicht abwärts. Im Vorfeld des am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts, der möglicherweise ein Rezessionssignal senden könnte, wagen sich auch Anleger in Fernost nur wenig aus der Deckung. Das Konjunktursignal dürfte Hinweise darauf geben, ob die US-Notenbank Fed einen kleinen oder Zinsschritt nach unten durch die US-Notenbank vornehmen wird. Dass es zu einer Zinswende kommen wird, gilt am Markt aus ausgemacht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires