Warten auf US-Wahl: SMI kaum bewegt erwartet -- DAX vor leicht positivem Start -- Shanghai Composite freundlich - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag kaum bewegt erwartet.

Der SMI zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise bei 11'972 Punkten und damit kaum verändert zum Freitagsschluss. Vor dem Wochenende ging es für ihn 1,48 Prozent nach oben auf 11’967,20 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Freitagshandel höher. So verabschiedete sich der SPI 1,39 Prozent stärker bei 15’929,51 Stellen, während der SLI 1,45 Prozent auf 1’955,21 Zähler gewann.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Händler zum Wochenauftakt. "Der Markt wartet auf die US-Wahlen", so ein Marktteilnehmer. "Die Unsicherheit vor der Wahl ist gross", so der Marktteilnehmer weiter. Und sie könnte anhalten, weil das endgültige Wahlergebnis möglicherweise erst in einigen Tagen feststehen werde. Von den uneinheitlichen Vorlagen aus Asien kommen derweil keine Impulse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Montag etwas höher erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise leicht auf 19'282 Punkte zu. Am Freitag ging er 0,93 Prozent im Plus bei 19'254,97 Zählern ins Wochenende.

Am Tag vor der US-Wahl dürften sich die Anleger am Montag bei deutschen Aktien bedeckt halten. Am Freitag hatte es eine Erholungsrally gegeben, doch der DAX dürfte es nun zunächst schwer haben, an diese anzuknüpfen. Kurz vor dem Showdown um die künftige US-Präsidentschaft mangelt es den Anlegern vorerst an Risikobereitschaft - auch wegen mangelnder Impulse, die auch nicht von den US-Börsen kamen.

Laut dem Strategen Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan setzen Investoren auf eine Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt, auch wenn das Rennen zuletzt noch einmal enger geworden sei. Ein Sieg Trumps könne also aus Marktsicht lediglich die Erwartungen erfüllen. Ein Erfolg von Konkurrentin Kamala Harris könnte hingegen vor allem Unsicherheit über die zukünftige Besteuerung der Unternehmen mit sich bringen.

WALL STREET

Die US-Börsen versuchten sich am Freitag an einer Stabilisierung.

Der Dow Jones bewegte sich zum Sitzungsstart etwas höher und stieg auch im Anschluss weiter. Letztlich verabschiedete er sich 0,69 Prozent stärker bei 42'051,80 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen fester in den Handel und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 18'239,92 Zähler (+0,8 Prozent).

Nach drei Verlusttagen gibt es am Freitag an der Wall Street einen Erholungsversuch. Konnten unter den Tech-Riesen in den vergangenen Tagen weder Alphabet, Meta noch Microsoft mit ihren Resultaten für positive Impulse sorgen, so gelang dies am Freitag Amazon und Intel. Die Kurse stiegen, wenngleich der Schwung im Verlauf zuletzt etwas nachliess. Enttäuschende Konjunkturdaten waren ein Thema, bewegten aber nicht gross die Kurse. Der US-Jobbericht für Oktober und die am ISM-Index gemessene Industriestimmung enttäuschten. "Der Arbeitsmarktbericht aus den USA von heute ist schwer zu interpretieren, da er stark durch die beiden Hurrikane Helene und Milton sowie Streiks verzerrt ist", sagte Eckhard Schulte von MainSky Asset Management. Seiner Einschätzung nach ändert sich nichts daran, dass die US-Notenbank Fed am kommenden Donnerstag die Leitzinsen wohl weiter senken werde.

ASIEN

Die asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart tendenziell freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 bleibt zu Wochenbeginn geschlossen, da in Japan der "Tag der Kultur" gefeiert wird. Zuletzt verlor er vor dem Wochenende 2,63 Prozent auf 38'053,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 7:25 Uhr unserer Zeit um 0,70 Prozent auf 3'295 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich zur gleichen Zeit 0,15 Prozent fester bei 20'536,33 Stellen (+0,03 Prozent).

Nachdem in der Vorwoche oft Zurückhaltung spürbar war - insbesondere im Hinblick auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag, aber auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Donnerstag -, scheinen die Akteure den beiden Ereignissen aktuell etwas entspannter entgegenzusehen. Dazu folgen sie der positiven Vorgabe der Wall Street vom Freitag, wo ein offensichtlich verzerrt ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht den Zinssenkungserwartungen des Marktes nichts hatte anhaben können. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird für Donnerstag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist.

An den chinesischen Plätzen sorgt das Warten auf Details zu den avisierten Stimuli für die Wirtschaft des Landes für Vorsicht. Sie werden vom Nationalen Volkskongress im späteren Wochenverlauf erwartet. Die Massnahmen werden Informanten zufolge kleiner ausfallen als einige hofften. Eine sogenannte "Bazooka", also ein massives Stimulierungsprogramm, werde zumindest in diesem Jahr nicht kommen, sagten Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind. Die Analysten von Goldman Sachs halten derweil ein Volumen von zusätzlich 2 Billionen Yen für möglich, umgerechnet rund 280 Milliarden Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires