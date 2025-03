SMI pendelt um Nulllinie -- DAX mit Gewinnen -- Asiatische Indizes letztlich uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag volatil.

Der SMI startete den Handel 0,22 Prozent höher bei 13'032,86 Zählern. Im Anschluss bewegt er sich in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendieren seitwärts. Zuvor waren sie 0,22 Prozent höher bei 17'188,49 Einheiten respektive 0,18 Prozent im Plus bei 2'118,83 Punkten in den Handel gestartet.

Ein ganzer Strauss an Nachrichten ist nach dem Wochenende zu verdauen - allen voran der Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Kameras im Weissen Haus. Auf die Kursfindung zumindest in der Breite dürfte dieser aber weniger Einfluss haben, wie bereits an der Wall Street im späten Freitaghandel zu sehen war. Für Europa dürfte er bedeuten, dass die Anstrengungen nochmals verstärkt werden, verteidigungspolitisch stärker auf sich selbst zu bauen. Mit Blick auf die mögliche Aussetzung oder Lockerung von Verschuldungsgrenzen sowie dem in Deutschland geplanten Sondervermögen für höhere Verteidigungsausgaben dürften weiter Rüstungs- sowie Infrastrukturtitel in Europa gesucht sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich im Montagshandel auf grünem Terrain.

Der DAX eröffnete 0,58 Prozent im Plus bei 22'682,95 Punkten und baut seine Gewinne im weiteren Verlauf aus.

Mit Kursgewinnen aus Übersee im Rücken legt der DAX am Rosenmontag zu. Damit knüpft er an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag an.

Das jüngste Rekordhoch bei 22'935 Punkten kommt wieder in Sichtweite. Bereits an der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitagabend kräftig erholt. Der Dow Jones Industrial hielt - wenn auch nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj mit Mühe - seine 100-Tage-Linie im Chart. Der S&P 500 schaffte es wieder darüber. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen die Börsen in Asien auf. Berichten zufolge will China Stützungsimpulse setzen, um trotz der US-Zollerhöhung sein Wachstumsziel zu untermauern. Zudem drohte man den USA mit Gegenmassnahmen. Derweil ist es laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Managers aus Investorensicht nur noch eine Frage der Zeit, wann die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Grund sei die schwächelnde US-Wirtschaft. Umso mehr im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

WALL STREET

Nach der jüngsten Talfahrt notierte die Wall Street am Freitag zunächst unentschlossen, und legte dann zu.

Der Dow Jones begann den Handel minimal stärker. Nach einem Zwischenspiel in der Verlustzone setzte er sich deutlich in die Gewinnzone ab und beendete die Woche 1,39 Prozent stärker bei 43'840,91 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ähnlich volatil, nachdem er zum Börsenstart noch Abschläge verbucht hatte. Auch er nahm Fahrt auf und ging 1,63 Prozent im Plus bei 18'847,28 Zählern in den Feierabend.

"Besonders die jüngsten Ankündigungen des US-Präsidenten zu neuen Zollmassnahmen sorgen für Unsicherheit - nicht nur in den USA, sondern zunehmend auch in Europa", schrieb am Freitag der Marktbeobachter Salah Bouhmidi vom Broker IG.

Und auch im Handelsverlauf dominierte der US-Präsident das Geschehen: So fielen die US-Börsen zeitweise in die Verlustzone, nachdem ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj derart eskalierte, dass es abgebrochen wurde und der ukrainische Amtskollege das Weisse Haus verliess.

Beim Chipriesen NVIDIA setzte sich der jüngste Kursrutsch am Freitag nicht mehr fort. Von einer Erholung der Aktie, die zwei Jahre lang von Anlegern für das Trendthema künstliche Intelligenz gefeiert wurde, kann noch keine Rede sein. Anleger tun sich neuerdings schwer damit, die Rally weiter zu rechtfertigen. Am Vortag hatten die Papiere ihre Talfahrt trotz guter Zahlen und Prognosen nochmals verstärkt. Das Minus ist in diesem Jahr auf rund 10 Prozent gewachsen.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien waren am Montag auf Richtungssuche.

In Japan gewann der Nikkei 225 letztlich um 1,70 Prozent auf 37'785,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schlussendlich 0,12 Prozent tiefer bei 3'316,93 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong gewann schliesslich 0,28 Prozent bei 23'006,27 Zählern.

Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China ist einen Tick besser ausgefallen als erwartet und verbesserte sich in den Expansion anzeigenden Bereich. Ausserdem verbesserte sich der entsprechende von Caixin ermittelte Indikator im Vergleich zum Vormonat und stieg weiter in den Expansionsbereich. Auch der staatliche Index für das Dienstleistungsgewerbe verbesserte sich.

Die PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe in China für die ersten beiden Monate deuteten darauf hin, dass das Wachstum der Industrieproduktion zu Beginn des Jahres relativ stabil geblieben sei, kommentierte Lynn Song, ING-Chefvolkswirt für China die Zahlen. Sein Haus erwarte für die Industrieproduktion in diesem Jahr ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei die Inlandsnachfrage wahrscheinlich eine grössere Rolle spielen werde, um eine mögliche Verlangsamung der Exporte auszugleichen. Von Barclays heisst es, der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex habe sich zwar verbessert, er sei aber im historischen Vergleich schwach.

Derweil hiess es aus dem Handel, die Akteure warteten die in dieser Woche beginnende Sitzung von Chinas Nationalem Volkskongress ab, auf der möglicherweise Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt würden, neben dem Wachstumsziel für 2025. Thema sei daneben die Gefahr weiterer Importzölle durch US-Präsident Donald Trump, so die Analysten von Maybank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires