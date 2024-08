Asiens Börsen klar in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt befand sich am Donnerstag im Feiertag.

Der SMI kletterte am Mittwoch bereits kurz nach Eröffnung ins Plus, verharrte dort und beendete den Tag auch auf positivem Terrain. Sein Schlussstand: 12’317,44 Zähler (+0,29 Prozent).

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und beendeten den Handel 0,36 Prozent im Plus bei 16'362,58 Einheiten respektive 0,39 Prozent bei 2'000,77 Punkten.

Dank seiner Auftaktavancen war der SMI denn auch gleich zum Start am Mittwoch wieder über die Marke von 12'300 Punkten gestiegen, unter die er vor etwa zwei Wochen gefallen war.

In Asien hat bereits die Bank of Japan ihre jüngste geldpolitische Entscheidung getroffen und die Zinsen auf 0,25 Prozent erhöht. Es ist das erste Mal seit 2008, dass die Zinsen in Japan höher als 0,1 Prozent sind. Vom Fed wiederum wird am Abend kein Schritt erwartet, dagegen Aussagen zu der mittlerweile fest eingepreisten Zinswende ab September. Mit Blick auf die Berichtssaison standen zur Wochenmitte verschiedene Vertreter der Tech- und Telekombranche im Fokus. So hat in den USA am Vorabend Microsoft als einer der US-Big-Techs bereits vorgelegt. Im Wochenverlauf folgen mit Meta, Apple und Amazon weitere Vertreter der "glorreichen Sieben".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer.

Der DAX startete bereits im Minus, baute es im weiteren Verlauf weiter aus und beendete den Handel schliesslich 2,30 Prozent tiefer bei 18'083,56 Punkten.

Trotz der Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA schien die Luft für den DAX am Donnerstag ein Stück weit raus zu sein. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September war ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Fed-Sitzung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten.

In den USA kamen am Vorabend nach Börsenschluss ausserdem die Quartalszahlen von Meta gut an. Der Facebook-Konzern scheffelt Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen grossen Teil gleich wieder in den teuren Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Die deutlich positive Reaktion auf die Kommentare der Fed in Richtung einer geldpolitischen Lockerung stütze die Wahrnehmung, dass Marktteilnehmer vor der Berichtssaison Risikopositionen reduziert hätten und nun schnell bereit seien, die Wetten auf fallende Kurse wieder aufzulösen, hiess es von der DekaBank.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag tief abwärts.

Der Dow Jones startete noch etwas fester, fiel im weiteren Verlauf jedoch ins Minus. Er ging letztlich 1,21 Prozent schwächer bei 40'346,79 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete derweil höher und rutschte anschliessend ebenfalls in die Verlustzone, wo er den Tag schlussendlich 2,3 Prozent niedriger bei 17'194,15 Stellen beendete. Gesprächsthema am Markt war weiter der Zinsentscheid der US-Notenbank vom Mittwoch. Daneben lief die Berichtssaison munter weiter. Nach Handelsschluss in den USA werden Intel, Amazon und Apple Quartalszahlen vorlegen.

Die Fed hat am Mittwoch wie erwartet die Leitzins unverändert belassen, gleichzeitig aber eine erste Zinssenkung für September angedeutet. Die Notenbanker nahmen zwei wichtige Änderungen an ihrem geldpolitischen Statement vor, mit denen sie die jüngsten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation anerkannten, ohne sich jedoch ausdrücklich zu einer Zinssenkung zu verpflichten. Während der Pressekonferenz im Anschluss an den Entscheid sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass eine Zinssenkung schon bei der nächsten Sitzung im September "auf dem Tisch liegen" könnte. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem es angemessen wäre, den Leitzins zu senken, aber wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt."

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag deutliche Verluste.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zwischenzeitlich 4,85 Prozent auf 36'277,06 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,45 Prozent tiefer bei 2'919,32 Zählern. Daneben gibt der Hang Seng 2,05 Prozent auf 16'950,59 Einheiten nach (MEZ: 07:05).

Verstärkte Sorgen vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA drücken die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang teils massiv ins Minus. Am deutlichsten fallen die Abgaben in Tokio aus. Hier belastet zudem der weiter starke Yen, der als "sicherer Hafen" und mit den falkenhaften Aussagen der Bank of Japan (BoJ) gesucht ist.

Schwache US-Einkaufsmanagerindizes und Arbeitsmarktdaten verstärken die Besorgnis über eine Verlangsamung der US-Konjunktur und darüber, dass eine Zinssenkung der Federal Reserve im September für eine sanfte Landung der Wirtschaft möglicherweise zu spät kommen könnte.

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Börse in Tokio sind die Aussichten auf weiter steigende Zinsen, nachdem die BoJ diese am Mittwoch angehoben hatte. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte im Anschluss erklärt, die Notenbank werde die Zinssätze nach der erfolgten Anhebung weiter erhöhen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der BoJ weiter verbesserten. Die Äusserungen Uedas deuten darauf hin, dass die BoJ ihre jahrzehntelangen Stimulierungsmassnahmen früher als ursprünglich erwartet beenden könnte, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires