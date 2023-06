Ende des US-Schuldenstreits: SMI und DAX dürften mit Gewinnen starten -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Am Freitag könnte die Erholung des Schweizer Aktienmarktes fortgesetzt werden.

Der SMI dürfte mit Gewinnen in den Handelstag starten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften dem Leitindex folgen.

Der US-Kongress hat den drohenden Zahlungsausfall der Regierung fast in letzter Minute verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat für die Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025. Ohne Aussetzung des Schuldenlimits wären die USA schon am Montag erstmals in ihrer Geschichte zahlungsunfähig geworden. US-Präsident Joe Biden begrüsste die Senatsentscheidung als einen "grossen Gewinn" für die US-Bürger. Die USA hatten das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von 31,4 Billionen Dollar bereits im Januar erreicht. Seitdem verhindert die Regierung mit sogenannten aussergewöhnlichen Massnahmen einen Zahlungsausfall. Die Möglichkeiten dafür sind aber nahezu ausgeschöpft. Nach Angaben von Finanzministerin Janet Yellen drohte ohne Aussetzung der Schuldenbremse bereits ab kommenden Montag der Zahlungsausfall.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger dürften am Freitag wieder vermehrt zugreifen.

Der DAX könnte höher in den Handelstag starten.

Der DAX dürfte am Freitag auf Erholungskurs bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung 16 000 Punkte machen. Eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet, da der Gesetzentwurf nun auch im Senat gebilligt wurde. Nun richten sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Jobdaten gelten im Kampf gegen die hohe Inflation als wichtiges Mass für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed. "Für weitere Kursgewinne braucht es sicherlich einen Mix aus einem stabilen Arbeitsmarkt und einer US-Notenbank, die sich auf ihrer nächsten Sitzung in nicht mehr ganz zwei Wochen in die Beobachterrolle verabschiedet", sagte der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. In den vergangenen Tagen hätten einige Fed-Vertreter die Absicht signalisiert, die Zinssätze im Juni zunächst unverändert zu lassen.

WALL STREET

An der Wall Street war am Donnerstag ein freundlicher Handel zu beobachten.

Der Dow Jones Index stieg minimal fester in den Handel ein und rutschte dann zunächst in die Verlustzone ab. Im weiteren Verlauf schaffte der Traditionsindex aber den Sprung über die Nulllinie und schloss 0,47 Prozent im Plus bei 33'061,57 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit marginalen Aufschlägen in die Donnerstagssitzung, legte dann aber noch kräftig zu. Der Schlussstand des Tech-Indexes betrug letztlich 13'100,98 Einheiten (plus 1,28 Prozent).

Die US-Börsen hatten ihre Verluste am Vorabend deutlich reduziert, als Vertreter der US-Notenbank für eine Zinspause im Juni plädierten. Entsprechend wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent am Zinsterminmarkt eine Zinspause eingepreist. Zuvor hatte der Markt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinsanhebung im Juni von 25 Basispunkten eingepreist.

Dass wenige Tage vor Ablauf der Frist das US-Repräsentantenhaus einer Aussetzung der Schuldenobergrenze zugestimmt hat, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Denn mit einem Scheitern des Gesetzgebungsprozesses war am Markt nicht wirklich gerechnet worden. Nun muss der Senat dem Deal noch zustimmen - möglicherweise noch am Donnerstag. Angetrieben wurde der Markt zudem von diesmal positiven Daten aus China. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sprang wieder in den Expansion anzeigenden Bereich. Am Vortag hatten schwache Daten aus der Volksrepublik noch Wachstumssorgen heraufbeschworen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenende bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei legt 1,09 Prozent auf 31.487,86 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,81 Prozent im Plus bei 3.230,51 Punkten. Der Hang Seng gewinnt 3,69 Prozent auf 18.889,72 Einheiten. (MEZ: 08:00)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag mit Zugewinnen. An der Börse in Singapur findet wegen eines Feiertags kein Handel statt. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben, erneut konnten Technologiewerte deutlich zulegen. Vor allem die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der Federal Reserve hatte den US-Börsen Auftrieb gegeben. Im asiatischen Handel wirkt zudem stützend, dass nun auch der US-Senat dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt hat. Damit wurde ein möglicher Zahlungsausfall der USA mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen abgewendet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires