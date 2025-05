Bitget Wallet lanciert eine neue Markenidentität und ruft die Bewegung „Krypto für alle“ ins Leben

Mit einem Nutzerwachstum von 300 % im Rücken präsentiert Bitget Wallet ein neues Design und eine Kampagne mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar, um Kryptowährungen weltweit zu etablieren.

SAN SALVADOR, El Salvador, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Bitget Wallet, die führende Krypto-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, präsentiert ihre neue Markenidentität, die ihre Entwicklung zu einer umfassenden Krypto-Wallet für den täglichen Gebrauch widerspiegelt. Mit über 80 Millionen Nutzern hat Bitget Wallet ihr Angebot strategisch über reine Trading- und Ertragsmöglichkeiten auf Onchain-Angebote und globale Zahlungsabwicklung ausgeweitet. Begleitet von einem neuen Logo, das für Klarheit und Zielstrebigkeit steht, präsentiert sich die App mit einer schlankeren, benutzerfreundlicheren Oberfläche. Damit soll Krypto für alle zugänglicher gemacht werden. Bitget Wallet steht hinter dem inklusiven Motto — "Krypto für alle" —, das nun Teil einer grösseren Initiative ist: der Bewegung "Krypto für alle", die darauf abzielt, die nächste Milliarde Nutzer für Krypto zu begeistern. Durch diese Initiative plant Bitget Wallet, die Community mit einem Prämienpool von über 1 Million US-Dollar als Dank für ihre Unterstützung zu belohnen.

"Die Rolle von Wallets verändert sich – sie entwickeln sich von einem Nischen-Tool zu einer Lösung mit echtem Alltagsnutzen," so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. "Das Rebranding ist ein Teil eines langfristigen Plans, um die Welt der Kryptowährung für alle zu öffnen. Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der der Umgang mit Krypto so einfach ist wie die Nutzung von Uber oder PayPal," fügt er hinzu. Das Wachstum von Bitget Wallet geht mit einer steigenden Nachfrage nach Selbstverwahrung und alternativen Finanzzugängen einher – besonders in Regionen mit begrenzten Bankeninfrastruktur. Die Plattform verzeichnete im vergangenen Jahr ein Nutzerwachstum von 300 %. Den stärksten Zuwachs gab es in Afrika (+959 %), Europa (+367 %) und dem Nahen Osten (+350 %). Immer mehr Menschen nutzen Krypto, um Inflation, eingeschränktem Bankenzugang und wirtschaftlicher Instabilität zu begegnen und mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu gewinnen.

Das Rebranding von Bitget Wallet zielt darauf ab, Krypto benutzerfreundlicher und alltagstauglicher zu machen. Die Wallet basiert auf vier zentralen Funktionen — "Trade, Earn, Pay" und "Discover" — und ermöglicht es Nutzern, Marktentwicklungen zu verfolgen, neue Token zu entdecken und mit nur einem Klick über mehr als 130 Blockchains hinweg zu handeln. In ausgewählten Regionen wird ein neuer "Simple Mode" eingeführt, der ein vereinfachtes Nutzererlebnis für Krypto-Einsteiger bietet. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, verfügt die Wallet über Schutzmechanismen wie Echtzeit-Risikomonitoring und Transaktionsprüfung, die den sicheren Umgang mit Onchain-Finanzlösungen unterstützen.

Bitget Wallet gehört zu den ersten Wallets, die einen integrierten In-App-Shop einführen, und ist nach wie vor die einzige grosse selbstverwahrende Wallet, die vollständige Zahlungsflexibilität bietet – einschliesslich Krypto-Karten, QR-Code-Scans und Direktkäufen. Der Shop unterstützt über 300 Marken aus den Bereichen Gaming, Mobilfunk, Reisen und E-Commerce, sodass Krypto-Zahlungen unter anderem bei Amazon, Google Play , Shopee und vielen weiteren Anbietern möglich sind. Regionale Integrationen mit nationalen QR-Zahlungssystemen sind ebenfalls in Planung. Aufbauend auf dieser Alltagstauglichkeit bietet die Wallet auch Ertragsfunktionen, mit denen Nutzer passives Einkommen auf ihre Krypto-Bestände erzielen können. Darüber hinaus plant Bitget Wallet, künftig auch tokenisierte reale Vermögenswerte wie Aktien und Gold zu unterstützen, um über digitale Assets hinauszuwachsen.

"Bitget Wallet bleibt fest im Kern der Krypto-Idee verankert, die über unsere dezentralisierte Vision hinausgeht. Sie dient als entscheidende Zugangsebene für Handel, Verdienst und Zahlungen mit Onchain-Vermögenswerten. Nutzer haben jetzt ein noch leistungsfähigeres Tool – einfach zu bedienen, zugänglich und voller Funktionen –, das Menschen überall und jederzeit Chancen bietet," so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Zum Start des Rebrandings lanciert Bitget Wallet die "Krypto für alle"-Bewegung gemeinsam mit führenden Projekten aus dem Krypto-Ökosystem. Dabei werden über 1 Million US-Dollar an Belohnungen vergeben, und Nutzer können die überarbeitete Plattform im Rahmen von interaktiven Kampagnen erkunden.

Weitere Informationen zum Markenupdate und zur Produkt-Roadmap finden Sie im Bitget Wallet-Blog. Das Markenvideo ist auf YouTube zu sehen.

Bitget Wallet ist eine Krypto-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, die darauf ausgelegt ist, Krypto für alle einfach und sicher zu machen. Mit über 80 Millionen Nutzern bietet es eine ganze Reihe von Krypto-Diensten, darunter Swaps, Marktanalysen, Stakings, Belohnungen, DApps und Zahlungslösungen. Bitget Wallet unterstützt mehr als 130 Blockchains und Millionen von Token und ermöglicht einen nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges hinweg. Dank eines mit über 300 Mio. US-Dollar dotierten Nutzerschutzfonds wird ein Höchstmass an Sicherheit für die Assets der Nutzer gewährleistet.

