Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) legt am Donnerstagmittag zu

Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 35,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 20'297 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,98 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,64 CHF. Zuletzt wechselten 99'083 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 9,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 30,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,87 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,812 CHF belaufen. Am 12.03.2020 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,52 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch