Autoneum Aktie News: Autoneum gewinnt am Mittwochvormittag

Die Autoneum-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 150,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'798 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'242 Autoneum-Aktien.

Am 23.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 95,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 36,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,42 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 9,95 CHF in den Büchern stehen haben wird.

