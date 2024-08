Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag ohne grosse Veränderung

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Autoneum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 128,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 15'828 Punkten steht. Bei 129,00 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,80 CHF nach. Bei 127,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 222 Autoneum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Bei einem Wert von 98,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,32 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2024 10,00 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch