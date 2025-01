Ausblick Partners Group: AuM in dreistelliger Milliardenhöhe erwartet

Zum AWP-Konsens haben insgesamt acht Analysten beigetragen.

2024 (in Mrd USD) AWP-Konsens per 30.06.24 AuM 155,9 149,2 (in Mrd USD) AWP-Konsens 2023 Kapitalzusagen 22,8 18,2

FOKUS: Partners Group dürfte die verwalteten Vermögen gemäss der Schätzungen von Analysten im vergangenen Jahr weiter gesteigert haben. Auch die Kapitalzusagen sollten im Rahmen der Unternehmensprognose höher liegen. Grosses Interesse wird vor allem auf dem Ausblick für das neue Jahr 2025 liegen.

Die Normalisierung in der Transaktionsaktivität an Privatmärkten habe zwar begonnen, werde sich aber erst im zweiten Halbjahr substanziell positiv auf die Kundenzusagen auswirken, kommentiert die ZKB im Vorfeld des Zwischenberichts. Die Kapitalzusagen dürften daher im ersten Halbjahr nochmals unter dem normalisierten Level liegen, wenn auch weniger stark als 2023 und 2024. Möglicherweise könnte die Guidance nach einer anfänglich konservativeren mit dem Halbjahresergebnis noch angehoben werden.

Die verwalteten Vermögen geben recht zuverlässig bereits Hinweise auf die Ergebnisse der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft. Insgesamt dürfte Partners Group mit Blick auf die Finanzzahlen weiterhin auf einem soliden Wachstumspfad bleiben, schreibt etwa Baader Helvea.

ZIELE: Partners Group bestätigte zuletzt Anfang September die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Das Management rechnete mit Kapitalzusagen in der Höhe von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar.

PRO MEMORIA: In den vergangenen Wochen und Monaten verkaufte Partners Group weitere Beteiligungen. So brachte sie im Dezember etwa die Shoppingkette Vishal Mega Mart in Indien an die Börse und verkaufte die 2020 zugekaufte VSB Gruppe an das Energieunternehmen TotalEnergies. Auch wurden Investitionen getätigt: Im November hat sich der Asset Manager an Bluesea Hotels, einer Hotelkette in Spanien, beteiligt und übernahm im Oktober mehrere Wohnimmobilien in Italien.

AKTIENKURS: Seit Anfang Jahr haben sich Partners Group von der starken Seite gezeigt und legten in den ersten Handelstagen des Jahres rund 8 Prozent auf über 1300 Franken zu. 2024 war das Plus mit 1,4 Prozent unterdurchschnittlich (SMI: +4,2%).

