ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 1,66 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'307 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die ARYZTA-Aktie bis auf 1,65 CHF. Bei 1,68 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'134'473 ARYZTA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 1,83 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,62 Prozent könnte die ARYZTA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,34 CHF ab. Mit Abgaben von 19,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem ARYZTA seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ARYZTA veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 06.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass ARYZTA im Jahr 2024 0,125 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch