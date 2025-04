ARYZTA-Aktie dennoch in Rot: ARYZTA im ersten Quartal leicht gewachsen

Das Unternehmen verkaufte im ersten Jahresviertel Backwaren im Wert von 523,0 Millionen Euro, das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

ARYZTA bekam die schwache Konsumentenstimmung und ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld zu spüren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies habe das Wachstum im Verlauf des Quartals beeinträchtigt.

Organisch schaute ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber 0,1 Prozent in der Vergleichsperiode im Vorjahr heraus. Während negative Mixeffekte das Wachstum um 0,3 Prozent bremsten, sorgten höhere Preise für ein Plus von 0,9 Prozent und ein höheres Verkaufsvolumen für ein Plus von 1,0 Prozent. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen zum Jahresviertel nicht bekannt.

Ziel fürs laufende Jahr bestätigt

In der Region Europa wuchs der Backwarenkonzern organisch um 2,0 Prozent und kompensierte damit den Rückgang in der Region Rest der Welt, die um 1,6 Prozent schrumpfte. Der Rückgang passierte nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich, weil dort geplante Verkaufsaktionen erst später griffen und im März kaum Wirkung zeigten.

ARYZTA-CEO Michael Schai äusserte sich zufrieden. "ARYZTA ist solide ins Jahr gestartet - im Einklang mit unserem Ziel, in diesem Jahr ein organisches Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu erzielen", wurde er in der Mitteilung zitiert. Auch wenn das Wachstum mal stärker und mal schwächer ausfalle, stehe ARYZTA auf lange Sicht gut da, weil die Fertig-Backwaren des Unternehmens in einem wachsenden Markt immer beliebter würden.

Am 7. Mai 2025 will ARYZTA auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für Wachstum, Margenentwicklung und Kapitalallokation vorstellen, einschliesslich der Rückführung von Kapital an die Aktionäre. Darüber hinaus plant das Unternehmen, einen Reverse Stock Split im Verhältnis 40 zu 1 durchzuführen, um die Attraktivität der Aktie zu erhöhen.

Die ARYZTA-Aktie verliert am Dienstag an der SIX zeitweise 4,41 Prozent auf 1,91 Franken.

to/ra

Schlieren (awp)